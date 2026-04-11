Frans en Mariska Bauer delen ontroerend moment met kleinzoon Jantje

Frans en Mariska Bauer hebben hun kleinzoon Jantje voor het eerst in hun armen gesloten. Het emotionele moment, vol liefde en trots, is gedeeld op Instagram.

Een belangrijke gebeurtenis voor Frans (52) en Mariska Bauer (50): het paar heeft hun kleinzoon Jantje (0) voor het eerst kunnen vasthouden. Dit ontroerende moment, vol emotie en tederheid, is door hen gedeeld op Instagram , waar het hun volgers diep heeft geraakt. De trotse opa en oma beschrijven de ervaring als overweldigend en onvergetelijk, een moment dat hen beiden met tranen in de ogen achterlaat.

Het samenzijn met Jantje, nu uit de couveuse, wordt omschreven als een krachtig en tegelijkertijd kwetsbaar moment. 'Een heel bijzonder en emotioneel moment. Elke keer als wij hem zien, krijgen wij allebei tranen in onze ogen. Zo bijzonder blijft het,' aldus Frans en Mariska. Ze kijken vol verwachting uit naar de verdere ontwikkeling van Jantje en kunnen niet wachten tot hij naar huis mag, waar ze hem naar eigen zeggen 'niet meer willen loslaten'. De liefde en trots straalt van het stel af en de steun en meeleven van de familie is enorm.\De komst van kleinzoon Jantje heeft een significante invloed op de levens van Frans en Mariska Bauer. Eerder dit jaar werd bekend dat ze hun emigratieplannen hebben laten varen, dit om dichter bij hun familie te kunnen zijn en de groei van hun kleinkind van dichtbij te kunnen meemaken. Het opa- en oma worden staat voor hen symbool voor de mooiste gebeurtenis van 2025, waarbij alles in het niet valt. Dit perspectief weerspiegelt de diepe vreugde en betekenis die de aanwezigheid van Jantje in hun leven brengt. Ze benadrukken de kracht van Jantje, die ondanks zijn jonge leeftijd al een ware vechter blijkt te zijn. 'Zo'n klein mannetje en nu al zo'n groot vechtertje. Elke dag een beetje sterker', delen ze. De warme reacties en positieve energie van de familie en vrienden getuigen van de saamhorigheid en de bijzondere band die ontstaat rondom de geboorte van Jantje.\De emotionele impact van het vasthouden van hun kleinzoon is enorm. Frans en Mariska benadrukken de intensiteit van het moment en de diepe gevoelens die het oproept. Ze kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst en steunen de ontwikkelingen van Jantje nauwlettend. De trots en liefde voor hun kleinkind zijn overduidelijk en ze delen dit openlijk met hun volgers. De warme reacties onder de post op Instagram laten zien dat de emoties van Frans en Mariska herkenbaar zijn voor velen. De vreugde en het geluk die ze beleven, worden gedeeld en gewaardeerd. De foto's en de woorden die ze delen, creëren een gevoel van verbinding en gemeenschappelijkheid, waarin de waarde van familie centraal staat. De aankomende tijd zal in het teken staan van het herstel en de verdere ontwikkeling van Jantje, een periode die door de hele familie met veel liefde en aandacht wordt omarmd





