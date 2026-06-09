Frans-Duits straaljagerproject FCAS mislukt door onenigheid over taken en eisen

Het ambitieuze FCAS-project, dat een nieuw Europees gevechtsvliegtuig moest worden, is na negen jaar vastgelopen. Frankrijk en Duitsland konden geen overeenstemming bereiken over werkverdeling en technische specificaties, zoals landing op vliegdekschepen en nucleaire capaciteit. Europa blijkt te verdeeld voor zulke grote defensieprojecten, stelt een expert.

Het Frans-Duitse straaljagerproject Future Combat Air System ( FCAS ) heeft negen jaar lang als symbool moeten dienen voor een sterke Europese defensiesamenwerking. Maar recentelijk is gebleken dat het project spaak is gelopen, ondanks investeringen van enkele miljarden euro's.

De meningsverschillen tussen de Franse en Duitse overheden, maar ook tussen de betrokken bedrijven Dassault en Airbus, bleken onoverbrugbaar. Vooral de werkverdeling en de technische eisen zoals de mogelijkheid om op vliegdekschepen te landen en kernwapens te kunnen dragen, zorgden voor een patstelling. Volgens defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies is dit een typisch voorbeeld van de verdeeldheid binnen Europa.

Hij stelt dat nationale belangen de overhand krijgen en dat er geen centrale leiding is zoals bij de Amerikaanse F-35, waar veel Europese landen aan meebouwden maar onder Amerikaanse regie. De mislukking van FCAS werpt een schaduw over de ambitie van de Europese Unie om de defensie-industrie te versterken.

De EU zelf bemoeit zich niet direct met bilaterale projecten, maar heeft wel het steunproject SAFE opgezet, een fonds van 150 miljard euro om lidstaten te helpen met goedkope leningen voor defensie-investeringen. Een woordvoerder van de Europese Commissie liet weten dat er al achttien plannen in recordtijd zijn goedgekeurd en vijf leningsovereenkomsten zijn gesloten. Toch blijft de vraag of Europa zonder één dominante partner wel in staat is tot grootschalige wapenprojecten.

Wijninga waarschuwt dat de versplintering van nationale belangen een structureel probleem is: zolang Duitsland en Frankrijk blijven strijden over specificaties, blijft een gemeenschappelijk gevechtsvliegtuig onbereikbaar. Toch geven beide landen de samenwerking niet volledig op. De Duitse defensieminister Pistorius benadrukte dat de samenwerking op deelgebieden doorgaat, zoals de ontwikkeling van de Combat Cloud, een netwerk dat verschillende wapensystemen, drones en sensoren met elkaar verbindt. Wat betreft een eigen Europees gevechtsvliegtuig zijn er echter nog weinig concrete plannen.

Er circuleren berichten dat Duitsland op zoek is naar nieuwe partners en dat een consortium van acht Europese bedrijven onder leiding van Airbus zich heeft gemeld om een alternatief te ontwikkelen. Of dit leidt tot een doorstart van FCAS of een geheel nieuw project, is nog onduidelijk. De geschiedenis van FCAS laat in ieder geval zien dat Europese defensiesamenwerking niet vanzelf gaat, en dat er een sterke politieke wil en duidelijke aansturing nodig is om nationale egoïsmen te overwinnen.

Het is de vraag of Europa lessen trekt uit deze mislukking. De F-35, hoe succesvol ook, is afhankelijk van Amerikaanse goedkeuring en technologie. Europa wil strategische autonomie, maar die blijkt moeilijk te realiseren als er geen eensgezindheid is over de fundamentele eisen. Het FCAS-debacle is dan ook een waarschuwing voor andere grote defensieprojecten op het continent.

De komende maanden zullen uitwijzen of er nieuwe impulsen komen, of dat Europa zich verder moet verlaten op niet-Europese partners. Vooralsnog blijft de droom van een eigen Europees gevechtsvliegtuig voor onbepaalde tijd uitgesteld





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