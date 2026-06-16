Frankrijk start met overwinning tegen Senegal op WK, Mbappé breekt topscore-record

Frankrijk heeft de eerste wedstrijd in groep I van het WK gewonnen van Senegal met 3-1. Met twee doelpunten van Kylian Mbappé en een treffer van Bradley Barcola, naast uitstekende passes van Michael Olise en Adrien Rabiot, pakten de Fransen drie punten. Het was een wedstrijd met twee gezichten: Senegal kwam via Nicholas Jackson voor rust op een 0-1, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na rust nam Frankrijk de touwtjes steviger in handen en won naast de twee goals ook het veldspel. Mbappé scoorde zijn 14de WK-doel en werd daarmee de all-time topscorer van Frankrijk. Senegal trok na de nederlaag naar de sporttribunaal om onderzoek te laten naar mogelijke corruptie na de Afrika Cup.

Twee splijtende passes hebben Frankrijk een winnende start bezorgd op het WK. De Fransen versloegen Senegal met 3-1, dankzij goals van Kylian Mbappé en Bradley Barcola .

Maar toch ook vooral dankzij steekpasses van Michael Olise en Adrien Rabiot. Olise stuurde de bal twintig minuten na rust op prachtige wijze tussen de Senegalese verdedigers door naar Mbappé. Rabiot stak tien minuten voor tijd de net ingevallen Barcola weg, in een wedstrijd met twee gezichten. In blessuretijd maakte Ibrahim Mbaye er 2-1 van, maar het slotwoord was aan Mbappé, met een fraai schot van afstand.

Frankrijk gaat dankzij de zege aan de leiding in groep I, met naast Senegal ook Noorwegen en Irak, die om 0.00 uur tegen elkaar spelen in Boston. Hoewel de banden tussen Frankrijk en zijn voormalige kolonie Senegal hecht zijn (liefst tien Senegalese spelers zijn geboren en getogen in Frankrijk), troffen beide landen elkaar pas één keer eerder.

In de openingswedstrijd van het WK in 2002 in Japan en Zuid-Korea won debutant Senegal van de wereldkampioen dankzij een treffer van de in 2020 overleden Papa Bouba Diop. De Franse bondscoach Didier Deschamps - die in 1998 als aanvoerder de WK-trofee in de lucht hield - was daar niet meer bij. De Senegalese bondscoach Pape Thiaw wel, als reserve. De krachtmeting tussen topfavoriet Frankrijk en het sterke Senegal werd gespeeld in East-Rutherford, New Jersey.

Op die plek hoopt de Franse bondscoach Deschamps op 19 juli terug te keren om voor de derde keer op rij de WK-finale te coachen. De voorgaande tweed finales bereikte hij met een behoudende aanpak, maar tegen Senegal gooide hij het over een andere boeg. Frankrijk begon zowaar met vier aanvallende wereldsterren: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise en Kylian Mbappé. Een keuze uit luxe, maar misschien niet de juiste.

Senegal liet het balbezit aan Frankrijk, wachtte rustig af en sloeg razendsnel toe in de counter. Waar Frankrijk amper een vuist kon maken, kreeg Senegal voor rust de kansen. De grootste kwam vlak voor de drinkpauze. Kylian Mbappé verspeelde de bal aan Malick Diouf, die Nicholas Jackson in de diepte wegstuurde.

De spits van Bayern München liet zijn clubgenoot Dayot Upamecano zijn hielen zien en klopte doelman Mike Maignan met een harde schuiver. Frankrijk kwam met de schrik vrij: de bal raakte de paal en verdween via de hak van Maignan wonder boven wonder over de achterlijn. Na een vermanend woordje van de coach tijdens de drinkpauze kreeg Frankrijk iets meer grip op de wedstrijd.

Gevaarlijk werd de sterrenformatie nog steeds niet en op slag van rust had Ismaïla Sarr de 0-1 op zijn schoen. De aanvaller van Crystal Palace miste voor open doel en mikte over. Frankrijk kwam voor rust niet verder dan een schamele doelpoging. Na rust tapte Frankrijk uit een ander vaatje: binnen een minuut haalde Doué verwoestend uit, maar zijn schuiver verdween rakelings naast de paal.

Daarna ontsnapte Olise aan de linkerkant, maar doelman Édouard Mendy kon zijn inzet nog net keren met zijn dijbeen. Toen Mendy vervolgens ook reddend moest optreden op de eerste geslaagde demarrage van Mbappé besefte Senegal dat het de druk niet lang zou kunnen weerstaan. Het hele stadion rekende op een strafschop, maar de Australisch-Iraanse scheidsrechter Alireza Faghani dacht daar anders over. Ook na het bestuderen van de beelden op last van de VAR.

De druk van Frankrijk hield aan, met Olise als aangever en Mbappé als afmaker. Eerst schatte de Mbappé een schitterende steekpass nog niet op waarde, maar even later was het wel raak. Uit de eerste de beste kans van Senegal schoot Jackson even later meteen verwoestend raak, maar die gelijkmaker werd terecht geannuleerd vanwege buitenspel. Tien minuten voor tijd besliste invaller Bradley Barcola met een van zijn eerste balcontacten de wedstrijd.

De aanvaller van Paris Saint-Germain werd weggestuurd door Adrien Rabiot en maakte het koeltjes met een wippertje af: 2-0. Rayan Cherki, de creatieve spelmaker van Manchester City mocht in de laatste minuten ook nog even invallen, maar toen was het heilige vuur bij Frankrijk wel gedoofd.

Het 18-jarige Senegalese wonderkind Ibrahim Mbaye zorgde in blessuretijd met een poeier in de korte hoek nog wel voor de 2-1, maar vlak daarna zette Mbappé met een minstens zo harde knal van afstand een uitroepteken. Het was zijn 14de treffer op een WK, twee minder dan recordhouder Miroslav Klose. Bovendien passeerde hij met zijn 58ste goal Olivier Giroud als Frankrijks topscorer aller tijden





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