Frank van Leeuwen uit Budel-Schoot wint De Slimste Mens en viert feest

Frank van Leeuwen, presentator van Goedemorgen Nederland, heeft De Slimste Mens gewonnen. Hij vierde zijn overwinning uitbundig in zijn stamkroeg in Budel-Schoot. De overwinning kwam tot stand na een intensieve voorbereiding.

Frank van Leeuwen straalt van trots na zijn overwinning in kennisquiz De Slimste Mens . De ontlading was enorm in café De Sport in Budel-Schoot , waar hij vrijdagavond zijn overwinning vierde met een uitgelaten menigte. Het feest duurde tot diep in de nacht en de kater van het feestje laat zich voelen, grapt Van Leeuwen. De presentator van WNL -programma Goedemorgen Nederland, die in Utrecht woont, is in het weekend vaak in Budel-Schoot te vinden, waar hij zich volledig inzet voor carnaval.

Hij is een fervent wagenbouwer en was zelfs adjudant. De overwinning in De Slimste Mens is dan ook een bekroning op zijn inzet en passie voor zijn Brabantse roots.\De weg naar de overwinning was er een van intensieve voorbereiding. Van Leeuwen bekent 'ongezond fanatiek' te zijn geweest. Hij keek honderden afleveringen terug en noteerde alles wat hij niet wist. Vervolgens zocht hij de antwoorden op en maakte woordwebjes om de informatie beter te onthouden. Zijn vriend speelde ook een cruciale rol door hem op onverwachte momenten vragen voor te leggen. Dit hielp hem om zijn brein in een actieve modus te krijgen en met zelfvertrouwen de quiz in te gaan. Van Leeuwen benadrukt dat hij er alles aan gedaan heeft om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. In de finale nam hij het op tegen actrice en culinair schrijfster Delilah Warcup-Van Eyck en toneelschrijfster Bibi Roos, waarbij hij uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. De opnames lagen al een tijdje achter hem, waardoor het moeilijk was om het geheim te bewaren.\De Slimste Mens, uitgezonden door KRO-NRCV, is al jaren een kijkcijferhit op de Nederlandse televisie. De finaleafleveringen van de huidige reeks trokken ruim een miljoen kijkers. Het programma, dat in de zomer van 2012 van start ging en nu aan zijn 27e seizoen bezig is, wordt sinds 2025 gepresenteerd door Herman van der Zandt. De jury bestaat uit Paulien Cornelisse. Van Leeuwen volgt in de voetsporen van andere Brabantse winnaars, zoals Klaas Dijkhoff, Herman van der Zandt, Astrid Kersseboom, Art Rooijkakkers en Rob 'Snollebollekes' Kemps. De overwinning van Van Leeuwen is een feest voor Budel-Schoot en de hele regio, die trots is op hun 'Slimste Mens'. Het bewijst nogmaals dat de combinatie van kennis, voorbereiding en een vleugje Brabantse gezelligheid kan leiden tot een succesvolle deelname aan het populaire televisieprogramma





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hondensportvereniging Idefix viert 30-jarig jubileum met nieuwe locatie in TilburgHondensportvereniging Idefix uit Tilburg verhuist naar een nieuwe locatie bij voetbalvereniging WSJ, waardoor de club haar 30-jarig jubileum kan vieren. De voorzitter is optimistisch over de toekomst, ondanks de kleinere oppervlakte van het nieuwe terrein. De verhuizing was noodzakelijk vanwege de komst van een AZC op de oude locatie.

Jongen (17) raakt zwaargewond door vuurwerk tijdens PSV-feest in EindhovenEen 17-jarige jongen uit Breda heeft meerdere vingers verloren door vuurwerk tijdens het kampioensfeest van PSV in Eindhoven. Het vuurwerk ontplofte in zijn hand nadat hij het opraapte. Getuigen beschrijven de chaos en snelle reactie van hulpverleners.

Presentator Frank van Leeuwen wint finale van De slimste mensDe wisseltrofee werd uitgereikt door neurobioloog en schrijver Brankele Frank. Zij was vorig jaar de winnaar van de kennisquiz.

ADO viert kampioenschap zonder te spelen: 'Wel heel apart zo'Cambuur speelde vrijdagavond gelijk tegen FC Den Bosch en dus was het feest in Den Haag. ADO is officieel kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en dus beloofde het een laat avondje te worden in Zuid-Holland.

Frank van Leeuwen uit Budel-Schoot wint De Slimste MensPresentator Frank van Leeuwen is de winnaar van de finale van De Slimste Mens. Hij versloeg actrice Delilah Warcup-Van Eyck in een spannende eindstrijd. De finale was het hoogtepunt van een reeks indrukwekkende prestaties.

Frank van Leeuwen uit Budel-Schoot wint De Slimste MensFrank van Leeuwen, presentator van Goedemorgen Nederland, is de winnaar van De Slimste Mens. De overwinning werd uitbundig gevierd in zijn stamkroeg in Budel-Schoot.

