Frank van Leeuwen uit Budel-Schoot wint De Slimste Mens

Frank van Leeuwen, presentator van Goedemorgen Nederland, is de winnaar van De Slimste Mens. De overwinning werd uitbundig gevierd in zijn stamkroeg in Budel-Schoot.

Frank van Leeuwen juicht om zijn overwinning in café De Sport in Budel-Schoot . Hij moest het lange tijd geheim houden, maar schreeuwde het vrijdagavond van de daken in zijn dorpskroeg in Budel-Schoot : Frank van Leeuwen, 30 jaar oud, is de winnaar van kennisquiz De Slimste Mens . De presentator van WNL -programma Goedemorgen Nederland blikt trots terug op zijn overwinning, die uitgebreid gevierd werd in zijn vertrouwde café.

De spanning was om te snijden in café De Sport in Budel-Schoot vrijdagavond. Met zo'n honderd man was het café tot de nok toe gevuld om de finale te bekijken. De sfeer was uitgelaten en de aanwezigen leefden intens mee met Frank, die het opnam tegen sterke tegenstanders. Pas diep in de nacht gingen de lichten uit, vertelt Van Leeuwen zaterdag. Dat geeft wel aan hoe groots de overwinning gevierd is.'Ik ga zo nog terug naar het café om de rekening te bekijken.' Lachend: 'Dan voel ik de kater van het feestje wel even, denk ik...' Zijn overwinning werd groots gevierd met familie, vrienden en dorpsgenoten. De vreugde was enorm, en de felicitaties bleven maar komen. Frank, zelf een fervent carnavalsvierder en wagenbouwer in Budel-Schoot, kon zijn geluk niet op. De gemeenschap toonde zich trots op hun 'slimste mens'.\Ondanks dat de WNL-presentator in Utrecht woont, is hij in het weekend vaak in Budel-Schoot te vinden. Daar is hij fanatiek wagenbouwer voor carnaval en afgelopen jaar was hij zelfs adjudant. Ook tijdens de afleveringen van de Slimste Mens maakte hij verschillende keren duidelijk dat hij trots is op zijn dorp en zijn gemeenschap. 'Ik kan Brabant gewoon niet missen.' In de finale nam hij het op tegen actrice en culinair schrijfster Delilah Warcup-Van Eyck en toneelschrijfster Bibi Roos. Uiteindelijk wist Van Leeuwen het eindspel te winnen van Warcup-Van Eyck. De opnames van De Slimste Mens vonden al eerder plaats, dus Van Leeuwen moest lange tijd een groot geheim bewaren. Dit was een enorme beproeving voor de winnaar, die de reacties van zijn omgeving zorgvuldig moest managen. 'Mensen vroegen dan wel aan me: hoe is het gelopen? En: is er vrijdag een feestje?' Café De Sport barstte uit zijn voegen nadat de overwinning bekend werd. Nu mag hij eindelijk van de daken schreeuwen, na een periode van geheimhouding en voorbereiding.\Aan de overwinning ging een, naar eigen zeggen, 'bijna militaire voorbereiding' vooraf. 'Ongezond fanatiek, zou ik zeggen', zegt hij met een lach. 'Ik heb wel echt veel afleveringen teruggekeken, misschien wel honderd.' Deze intensieve voorbereiding omvatte niet alleen het kijken van afleveringen, maar ook het uitvoerig noteren van onbekende feiten en het opzoeken van de antwoorden. 'Dat sloeg ik op in mijn notities. Op een later moment ging ik dat antwoord opzoeken. Daar ging ik dan woordwebjes van maken.' Ook zijn vriend speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding, door hem op onverwachte momenten vragen te stellen. ''s Avonds in bed net voor het slapen of dan gingen we een avondwandeling maken en vroeg hij: 'Wat weet je eigenlijk van Pieter Jelles Troelstra?' 'Vrij weinig, zei ik dan.' Die tactiek hielp hem om zijn brein in een actieve modus te krijgen en om zelfverzekerd in de stoel te zitten. 'Je doet dat meer om daar te zitten met een gevoel van: ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. Dat heeft mij geholpen.' De winst van Frank van Leeuwen past in een rij van succesvolle Slimste Mens winnaars, waaronder Klaas Dijkhoff, Herman van der Zandt en Astrid Kersseboom, allen uit Breda, en Rob ‘Snollebollekes’ Kemps uit Best. Het KRO-NRCV-programma De Slimste Mens is al jarenlang een van de best bekeken programma's op de Nederlandse televisie. De afleveringen van de finaleweek zijn door ruim een miljoen mensen bekeken. Het programma startte in de zomer van 2012 en beleefde nu het 27e seizoen. Sinds 2025 presenteert Herman van der Zandt het programma. De eenkoppige-jury bestaat uit schrijver en cabaretier Paulien Cornelisse





