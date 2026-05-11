Frank de Boer ziet een tweede seizoen van Football Island aankomen

Frank de Boer, oud-speler en trainer van Ajax, heeft aangegeven dat hij graag een tweede seizoen van het RTL-programma Football Island zou willen zien. In het eerste seizoen namen elf oud-sterren het tegen elkaar op, waaronder Frank en Ronald de Boer, Kenneth Perez, Wesley Sneijder, Jan van Halst, Ryan Babel en Kees Kwakman. Frank de Boer won het programma en heeft al een lijstje klaarliggen met spelers waarvan hij hoopt dat zij ooit mee willen doen.

Frank de Boer ziet een tweede seizoen van het RTL-programma Football Island wel zitten. Dat vertelt hij in De Coen & Sander Show op JOE.

Over een tweede deelname hoeft de oud-speler en trainer van Ajax niet lang na te denken. In Football Island nemen elf oud-sterren het tegen elkaar op. In het allereerste seizoen waren dit onder anderen Frank en Ronald de Boer, Kenneth Perez, Wesley Sneijder, Jan van Halst, Ryan Babel en Kees Kwakman. De spelshow werd gepresenteerd door Frank Evenblij.

Frank de Boer won het programma.

"Ik ga zó weer mee, hoor. Het was zó leuk. Vooral die intieme gesprekken ’s avonds bij het kampvuur vond ik echt geweldig.

" Ook heeft hij al een lijstje klaarliggen met spelers waarvan hij hoopt dat zij ooit mee willen doen. "Philip Cocu, Mark van Bommel… Even kijken, wie nog meer? Een beetje Feyenoord-gehalte erbij: John de Wolf of zo. Ja, dat is leuk.

Berry van Aerle, van vroeger…" Het is de allereerste keer dat Football Island is verschenen. Het programma is te zien op Videoland. Of er daadwerkelijk een tweede seizoen gaat komen, is nog niet zeker, maar als het aan De Boer ligt, komt er dus sowieso een vervolg





