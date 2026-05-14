Frank de Boer en Ronald de Boer praten over hun herinneringen aan Louis van Gaal, de trainer met wie ze onder meer de Champions League wonnen. Frank beschrijft hoe Van Gaal streng tegen hem was, terwijl Ronald aangeeft dat hij vaak aan de beurt was bij Van Gaal. Ze hebben ook over hun legacy en de moderne voetbalwereld gesproken.

Frank de Boer en Ronald de Boer koesteren nog altijd warme gevoelens richting Louis van Gaal. Samen met de trainer wonnen de broers onder meer de Champions League , maar vooral Ronald kreeg nog weleens een uitbrander.

Bij de momenten waarop Van Gaal boos werd vloog het kwijl nog net niet in het rond, doet hij uit de doeken.

'Hij kon ook gewoon vlak voor je neus staan. Bijvoorbeeld met Ronald.

'En jij gaat ook achter je man aanlopen', weet je wel', zegt de voormalig Ajax-trainer als hij de manieren van Van Gaal uitbeeldt. Ronald de Boer is ook aangeschoven en hij was vaak aan de beurt bij Van Gaal, zo zegt hij zelf.

'Hij was altijd heel streng tegen mij. Want aan de ene kant was ik ook een beetje nonchalant in mijn spel. Ik speelde altijd met risico. Dan weet ik nog wel, dan had je vroeger van die kleedkamers met van die haakjes waar je kleding dan aan hing en dan was het rust en dan wist je dat er momenten waren dat je het had laten lopen.

Je dacht: 'Die bal komt er toch niet', maar die kwam er dan wel. Dan dacht je wel: 'Ik verstop me even achter mijn kleding'.

'Hij wist je altijd te vinden en dan kreeg je een uitbrander', gaat de 67-voudig international van het Nederlands elftal verder met zijn anekdote. 'Ik zeg altijd: het kwijl kwam bijna richting jou. Hij had wel altijd gelijk. Ik hou er wel van.

Heel veel spelers hadden aan het begin wel moeite met hem, maar daarna dachten ze: 'Je hebt gelijk'. Alleen er zijn ook andere type trainers. Ajax-iconen blikken terug: 'Ik vind dat wij een legacy hebben achtergelaten' Dit is dus exact waarom ik de moderne voetbalwereld verafschuw. Iedereen die ervan geniet; veel plezier ermee.

Niet mijn ding. Ik wil een voetbalwedstrijd, liefst in het zonnetje. Een biertje en een broodje kouwe kroket. Zwaaien met een vlag omdat hij solidair is met Palestina is natuurlijk gelijk antisemitisme.

Echt grappig en zielig hoe ze de mensen hun richting op proberen te krijgen en alles aangrijpen. Kunnen het niet hebben dat zo’n grote speler met zo'n groot bereik op deze manier steun uitstraalt. Free Palestina 🇵�





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frank De Boer Ronald De Boer Louis Van Gaal Champions League Anecdote Legacy Modern Voetbalwereld Anecdote Anecdote Anecdote Anecdote Anecdote

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hans Kraay junior schrijft mogelijke opvolger Ronald Koeman af: 'Niet de uitstraling van een bondscoach'Hans Kraay junior ziet Michael Reiziger niet als geschikte opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. In zijn column voor Voetbal International is zijn conclusie helder: 'Ik zie hem niet de uitstraling hebben van een bondscoach.'

Read more »

Oud-Ajacied onthult bijzonder moment rond Klassieker: 'Sorry, Frank de Boer belt'Joeri de Kamps debuteerde nooit in een officiële wedstrijd voor Ajax, maar zat jaren terug wel bij de selectie van De Klassieker. Trainer Frank de Boer haalde hem destijds bij de ploeg. VoetbalPrimeur sprak met de voetballer die veertien jaar uitkwam voor de Amsterdammers.

Read more »

Ronald Koeman neemt onverwacht besluit over WK-selectie Nederlands elftalRonald Koeman neemt twee dagen langer de tijd over het beslissen van de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het WK komende zomer. Dit meldt de KNVB woensdag in een persbericht. Aanvankelijk zou de bondscoach maandag 25 mei de selectie bekendmaken, maar dit gebeurt nu op woensdag 27 mei.

Read more »

Ronald heeft liever onstuimig weer dan strakblauwe lucht: 'Veel fotogenieker'Van regen, storm en donkere luchten worden de meeste mensen niet heel blij. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, zoals Ronald Kamphuis.

Read more »