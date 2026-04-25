Francis Kuijk deelt haar recept voor de perfecte oranjetompouce en blikt terug op Heel Holland Bakt

Francis Kuijk, bekend van Heel Holland Bakt, deelt haar recept voor de perfecte oranjetompouce en blikt terug op haar ervaringen in het televisieprogramma. Ze vertelt over de uitdagingen van het bakken op tv en geeft tips voor het maken van deze klassieke lekkernij.

Bij Koningsdag is er één echte lekkernij die niet mag ontbreken: de oranjetompouce. Maar hoe maak je deze klassieker zelf? Wie weet dat beter dan Francis Kuijk , kandidaat uit Kaatsheuvel die bekend is van Heel Holland Bakt .

Ze deelt haar recept en blikt terug op haar bakavontuur op televisie. Het maken van tompoucen vereist aandacht voor enkele cruciale stappen, begint Francis. Het bakken van het bladerdeeg is hierbij essentieel. Het moet goed gaar en krokant worden, zelfs iets aan de bruine kant.

Ook het snijden van de tompoucen is een klus die geduld vereist. Gebruik hiervoor een kartelmes en begin in het midden, zaag eerst door het bovenste bladerdeeg en vervolgens door de tweede laag. Zelf heeft Francis in het nieuwste seizoen van Heel Holland Bakt Elke Dag deze lekkernij nog mogen maken, maar ze moest vorige week het programma verlaten. Toen ze gevraagd werd om mee te doen, wist ze dat de concurrentie moordend zou zijn.

Toch heeft ze er geen moment spijt van gehad. Dit was niet de eerste keer dat Francis op tv te zien was. Tien jaar geleden bakte ze ook al mee in het programma en bereikte toen de finale. Dit seizoen was anders, want alleen oud-kandidaten deden mee.

Er heerste een andere sfeer, wat heel fijn was. Ondanks de stress was er een soort ontspanning. Je hebt met elkaar aan een half woord genoeg. Voor Francis was ook dit seizoen onvoorspelbaar.

Elke keer was het weer een verrassing hoe het bakken zou verlopen. Wat je moest maken, hoe het weer was, welke oven je kreeg. Elke oven werkt anders. Soms doe je tijdens de opnames dingen die je thuis achter het aanrecht nooit zou doen.

Zoals de dag dat ze eruit ging, toen was ze bezig met een taart. Ze had karamel gemaakt, iets wat ze al vaak eerder had gedaan. Maar ze was vergeten het vuur uit te zetten. Ze dacht nog: 'Waarom wordt dat zo donker?

' Terug naar de oranjetompoucen. Ondanks dat ze zelf van plan is om oranje soezen te maken, weet ze als geen ander hoe je het rechthoekige gebakje moet maken. Hier is het recept: Rol het bladerdeeg uit en leg het op de bakplaat. Prik het deeg royaal in met een vork en bak het in 20–30 minuten goudbruin en gaar.

Laat volledig afkoelen op de bakplaat. Meng het custardpoeder met de suiker in een steelpan. Roer de melk en het vanille-aroma erdoor tot een glad mengsel. Breng dit al roerend aan de kook op middelhoog vuur tot de custard bindt.

Laat 1 minuut zachtjes doorkoken terwijl je blijft roeren. Giet de hete custard op een bord, dek direct af met plasticfolie en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Roer de afgekoelde banketbakkersroom glad met een handmixer en wrijf deze eventueel door een zeef voor een extra glad resultaat. Verwarm de geweekte gelatineblaadjes met het aanhangende water voorzichtig tot ze volledig zijn opgelost.

Laat afkoelen tot lauwwarm en roer dit met een garde door de banketbakkersroom. Spatel de slagroom in drie delen luchtig door de banketbakkersroom. Doe de crème in een spuitzak en laat minimaal 1 uur opstijven in de koelkast. Snijd het afgekoelde bladerdeeg strak bij en verdeel het in de lengte in twee gelijke stroken.

Leg één strook met de minst egale kant naar boven. Spuit hierop twee lagen crème, samen ongeveer 5–6 cm hoog. Leg de tweede strook met de egale kant naar boven op de crème en druk licht aan. Strijk de zijkanten glad met een paletmes.

Verwarm het glazuur volgens de aanwijzingen en meng de oranje kleurstof erdoor. Verdeel het glazuur over de bovenkant en strijk glad. Laat de tompoucestrook minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. Snijd de tompouce in gelijke stukken door eerst de bovenlaag licht in te snijden en vervolgens volledig door te snijden, zodat de lagen netjes blijven.

