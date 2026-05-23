Francis Broekhuijsen bezoekt middelgrote steden en discotheek in de tweede aflevering van Kringlopen met Francis

In de aflevering van de zender NH"Kringlopen met Francis" neemt Francis Broekhuijsen de bezoeker op een stedentrip door middelgrote steden tijdens de tweede aflevering. Hij bezoekt onder meer de Noordkop, maar gaat ook de twee kringloopwinkels in Hippolytushoef en Wieringerwerf in om nog meer koopjes te ontdekken.

In Hippolytushoef werkt Bart Visser met zijn vader Jaap en team in kringloopwinkel Twice.

"Ik ben op de markt opgegroeid. Mijn vader verkocht gereedschap. Hij heeft hier nog steeds een hoekje.

" De vader van Bart is maar wat blij dat hij op zijn oude dag als vrijwilliger kan werken. Nog maar twee maanden terug verloor hij zijn vrouw. Jaap heeft met het werk afleiding in de kringloopwinkel. Normaal zit hij alleen thuis.

Nu heeft hij wat nuttigs te doen. Hij is hier koning te rijk. Twee klanten staan met plezier te kijken naar een loodzware schildpad van beton voor in de tuin. Het leuke aan kringlopen is dat je hier nog koopjes kunt vinden.

Twee euro voor een schildpad! We maken hem schoon en beschilderen hem en zetten hem weer in de tuin. In Wieringerwerf is een andere kringloopparel te vinden





