Francesco Farioli heeft met FC Porto de 31ste landstitel in de clubgeschiedenis gewonnen. De Italiaanse trainer, die vorig seizoen met Ajax een negenpuntenvoorsprong verloor, heeft nu succes geboekt in Portugal. Het team won met 1-0 van FC Alverca en bevestigde zo zijn dominantie in de competitie, ondanks tegenslagen in de Europa League en het bekertoernooi. Nederlanders Pablo Rosario en Luuk de Jong speelden een rol in het kampioensteam.

Francesco Farioli heeft zaterdagavond een historisch moment beleefd met FC Porto. De Italiaanse trainer leidde zijn ploeg naar de 31ste landstitel in de geschiedenis van de Portugese club, dankzij een minimale 1-0 overwinning tegen FC Alverca.

Deze prestatie betekent niet alleen een grote overwinning voor Porto, maar ook een symbolische afrekening met het Ajax-trauma dat Farioli vorig seizoen meemaakte. In de Eredivisie leek hij met Ajax op weg naar de titel, maar verloor hij een voorsprong van negen punten, waardoor PSV uiteindelijk kampioen werd. Dit seizoen was er bij Porto ook even sprake van onzekerheid, maar uiteindelijk bleken de spelers en de trainer sterk genoeg om de druk te weerstaan.

Het seizoen van FC Porto was over het algemeen sterk, met slechts één nederlaag in de competitie. Alleen laagvlieger Casa Pia wist in februari de Portugezen te verslaan. In de Europa League werd Porto in de kwartfinales uitgeschakeld door Nottingham Forest, en in het bekertoernooi was Sporting Portugal in de halve finales over twee wedstrijden te sterk. Ondanks deze tegenvallers wist het team zich te concentreren op de competitie en de titel binnen te halen.

In het kampioensteam spelen ook twee Nederlandse voetballers. Pablo Rosario was dit seizoen een vaste waarde met 22 competitiewedstrijden en twee doelpunten. Luuk de Jong had minder geluk, want een kruisbandblessure beperkte hem tot slechts vijf optredens en één doelpunt. De titel is een grote prestatie voor Farioli, die zijn eerste grote trofee als hoofdcoach heeft gewonnen.

Voor Porto is het de eerste landstitel sinds 2022, en het bevestigt de dominantie van de club in de Portugese competitie. De Italiaan heeft laten zien dat hij een coach is die zijn team kan leiden naar succes, ondanks tegenslagen en druk. Met deze overwinning heeft hij niet alleen zijn eigen reputatie hersteld, maar ook bewezen dat hij een van de meest beloftevolle trainers van Europa is.

De komende seizoenen zullen laten zien of hij dit succes kan herhalen, zowel bij Porto als eventueel bij andere topclubs





