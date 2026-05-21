Foutieve tenaamstelling van veroordeelden: probleem nog niet opgelost

De Rekenkamer meldt dat meer dan 800 mensen in Nederland in het afgelopen jaar veroordeeld zijn onder de verkeerde naam. Dit probleem is nog steeds niet opgelost, ondanks de aandacht die het onderwerp heeft gekregen. Een nieuw onderzoek van de Rekenkamer toont dat er nog steeds problemen zijn met de 'foutieve tenaamstelling van veroordeelden'.

Vorig jaar bracht de Rekenkamer naar buiten dat meer dan 800 mensen in Nederland veroordeeld werden onder de verkeerde naam . In het ergste geval kwamen mensen in de cel voor een misdaad van iemand anders.

De EO bracht onlangs de podcastserieuit over dit onderwerp. Ondanks al die aandacht is het probleem nog niet opgelost, zegt Ewout Irrgang van de Rekenkamer. Een jaar na het vorige rapport, kwam de Rekenkamer gisteren naar buiten met een nieuw onderzoek naar de 'foutieve tenaamstelling van veroordeelden'. Het gaat om mensen die veroordeeld worden, terwijl niet de juiste naam op het vonnis staat.

Vaak zijn het de juiste mensen die vastzitten, maar onder een andere naam. Hierdoor krijgt de persoon met die naam een strafblad en kan hij bijvoorbeeld bepaald werk niet meer doen omdat hij geen VOG krijgt. In zeldzame gevallen was het andersom: mensen werden opgepakt en zelfs vastgezet, omdat een misdadiger bijvoorbeeld hun naam had opgegeven bij arrestatie.

Al sinds 2006 is het probleem bekend binnen de organisatie Justid – een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid – maar tot nu toe is er nog altijd geen oplossing, vertelt Irrgang. Wij spraken met medewerkers van Justid die ’s nachts wakker lager omdat de verkeerde mensen straf kregen. Soms wijzigden ze zelf de naam, terwijl ze niet wisten wat dat moch





