Fouten in opgraving van mogelijke d'Artagnan-rest mogelijk

Er zijn mogelijk grote fouten gemaakt in de opgraving van het vermeende skelet van d'Artagnan. Verstoring van het botmateriaal door onvoorzichtigheid in het graafproces maakt identificatie van de menselijke resten bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.

Er zijn mogelijk grote fouten gemaakt in de opgraving van het vermeende skelet van d'Artagnan. Verstoring van het botmateriaal door onvoorzichtigheid in het graafproces maakt identificatie van de menselijke resten bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.

Het skelet ligt nu bij hogeschool Saxion in Deventer. Meer dan de helft van het botmateriaal is verstoord en daardoor onbruikbaar, meldt een bron aan de regionale omroep van Limburg. Bij hogeschool Saxion in Deventer wordt momenteel onderzocht of het skelet daadwerkelijk de resten van de musketier betreft. Het is nog maar de vraag of het onderzoek in Deventer überhaupt tot een betrouwbaar resultaat leidt: 'Er is 50 tot 80 procent van het skelet verstoord.

Het stoffelijk overschot is op zodanige wijze behandeld, dat een duidelijk resultaat niet meer mogelijk is', zegt een deskundige die anoniem wil blijven Ook zouden resten met handen zijn aangeraakt waardoor DNA-onderzoek bemoeilijkt wordt. Onderzoekers kunnen dan niet onderscheiden of DNA afkomstig is van de botten zelf of degene die ze heeft opgegraven. Het skelet werd begin februari opgegraven door een gepensioneerd archeoloog in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, in Maastricht. Voor die opgraving was geen vergunning afgegeven door de gemeente.

Toen het kerkbestuur de gemeente daarover informeerde, bleek een groot deel van het skelet al te zijn blootgelegd. Het opgraven gebeurde volgens L1 onzorgvuldig. Zo werden verschillende losse botresten 'bij elkaar gegooid in plastic bakjes', stond de archeoloog met zijn voeten in het graf en zou niet zijn genoteerd waar in het graf welke botresten werden aangetroffen. Onderzoekers van Saxion in Deventer moeten nu nagaan welke resten onderdeel zijn van het skelet en welke niet.

De hogeschool wil zelf op dit moment niet reageren. De gemeente Maastricht zegt tegen L1 de signalen over zorgen rond het onderzoek naar het skelet te herkennen. Of dat het verdere onderzoek in gevaar brengt, kan de gemeente op dit moment niet zeggen. De betrokken archeoloog wil niet reageren





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

D'artagnan Skelet Opgraving Fouten Botmateriaal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'We gaan met grote ambities naar het WK, we hebben grote vijver om uit te vissen'Marokko heeft grote ambities voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat heeft bondscoach Mohamed Ouahbi laten weten op de persconferentie bij de nationale ploeg. Hij is erg blij met zijn definitieve selectie voor het eindtoernooi.

Read more »

Drie personen mishandeld op strand • Grote woningbrand in CastricumVrachtmedewerker Schiphol (24) opgepakt voor lekken drugsinfo aan criminelen. PI Heerhugowaard krijgt verbouwing van €83 miljoen. Lees het hele verhaal.

Read more »

Grote financiële impuls voor Groningse topsportclubsDe drie grootste sportclubs van Groningen gaan een samenwerking aan om de regio te versterken en de krachten te bundelen.

Read more »

Flevolandse moslims vieren deze week hun grote feest: het offerfeestWie in de buurt van een moskee woont, kan vanochtend hebben gemerkt dat veel mensen in witte kleding het gebedshuis hebben bezocht.

Read more »