Fout bij boeking: echtpaar uit Almelo mist reis naar Egypte

Een week naar Egypte ging niet door omdat Syte Veenstra en zijn vrouw Yvonne een fout hadden gemaakt bij het noteren van Yvonnes naam bij de boeking van hun reis. De vliegtuigmaatschappij was onverbiddelijk en nu zitten ze thuis.

Een week naar Egypte ging niet door omdat Syte Veenstra en zijn vrouw Yvonne een fout hadden gemaakt bij het noteren van Yvonnes naam bij de boeking van hun reis.

De vliegtuigmaatschappij was onverbiddelijk en nu zitten ze thuis. Syte kan het nog steeds nauwelijks bevatten. Hij zou afgelopen zaterdag samen met Yvonne, haar moeder en haar broer vertrekken naar Egypte, vanaf Schiphol. Lekker een week naar Egypte, naar de zon.

"We hadden nu op een ligbedje op het strand moeten liggen", verzucht hij. Er was in eerste instantie niks aan de hand. Het inchecken ging zonder problemen, maar toen Syte en zijn vrouw tijdens het boarden in het vliegtuig wilden stappen, werden ze tegengehouden. Een probleem met haar naam.

Die stond op het boekingsformulier anders vermeld dan in haar paspoort. Haar moeder en broer zaten zelfs al in het toestel toen ze hoorden dat Yvonne niet mee mocht. Uiteindelijk besloten ook zij weer uit te stappen. Het vliegtuig vertrok zonder hen.

Reis weg, geld weg en op enige coulance lijken ze niet te hoeven rekenen. Wat ging er precies mis? Het is heel belangrijk om bij een boeking goed op te letten welke naam daar wordt gebruikt. Die moet gelijk zijn aan de naam die in het paspoort staat.

Op de reservering staan de naam Veenstra en haar meisjesnaam Soepenberg, maar in haar paspoort alleen haar meisjesnaam.

"Er was geen tijd meer om dat aan te passen. Als het nou bij het inchecken al was gezien, had ik nog een paar uur de tijd gehad om het te regelen met de luchtvaartmaatschappij.

" Syte heeft nog contact gezocht met het reisbureau en de luchtvaartmaatschappij. "Het reisbureau heeft nog gekeken of we met een aanpassing misschien vandaag (dinsdag, red. ) weg zouden kunnen, maar dat kon niet. Die vlucht zit vol. En de rest van de week vliegen ze niet meer, dus dat ging niet door.

Ook de reisverzekering kan niks doen, want dit zit niet in het pakket. Ik heb ook de vliegtuigmaatschappij gebeld, maar zij verwijzen naar een klachtenformulier. Dat heb ik ingevuld.

" En dus zitten Syte en Yvonne in hun woonkamer in Almelo. Yvonne heeft kanker en is terminaal. Die reis was heel belangrijk voor haar en haar familie.

"We gaan al jaren naar Egypte, we kennen het daar. Het is heel vertrouwd. We hebben daar een goed gevoel bij.

" En al die jaren waren er ook geen problemen tijdens de reis, maar uitgerekend dit jaar wel. "Die reis kan ik nog wel een keer betalen als het moet", zegt Syte. "Maar die tijd heeft mijn vrouw niet meer. " Het had deze week moeten gebeuren, weet Syte.

Nu Yvonne de kracht nog heeft om zo'n reis te maken.

"Ze gaat wel steeds verder achteruit. Het gaat hard", legt Syte uit. Er zat niets anders op dan naar huis te gaan, terug naar Almelo.

"Wij zijn teleurgesteld. We balen allemaal enorm. En we zijn allemaal ons geld kwijt, maar ja, toe maar", klinkt het terneergeslagen. En dat terwijl de reis zo belangrijk was, vanwege de terminale ziekte van Yvonne.

"Ze wilde met haar broer en haar moeder nog één keer in de vroegere gezinssamenstelling op reis. Nog één keer herinneringen maken met elkaar.

" Op veel begrip van de vliegtuigmaatschappij hoeven ze niet te rekenen, is het gevoel dat Syte kreeg bij het gesprek dat hij voerde met een medewerker. "Daar zat geen menselijke maat aan: 'Het is gewoon zo, en niet anders. Dit is het, klaar'.

" De familie heeft het klachtenformulier ingevuld. Heel veel vertrouwen dat dit nog ergens toe leidt, heeft Syte niet.

"Een klein foutje, met deze gevolgen. " Woordvoerder Frank Radstake van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen voelt mee met het echtpaar uit Almelo, maar geeft ook aan dat de regels niet voor niets zo streng zijn. "Dit is een persoonlijk drama. Het gaat om mensen die onbedoeld een fout maken en geconfronteerd worden met de regels.

Die regels zijn er om terrorisme tegen te gaan, fraude te voorkomen. Airlines hebben regels rond naleving van passagiersgegevens waaraan zij moeten voldoen.

" Radstake geeft aan dat er doorgaans nog wel iets te regelen valt als kort voor de reis wordt ontdekt dat er iets mis is gegaan met de vermelding van de naam op de boeking. "Soms gaat dat vrij ver. Dan moet er bijvoorbeeld een nieuw ticket worden geboekt en daar zijn dan ook weer kosten aan verbonden, maar dan kan je alsnog wel op vakantie.

" Het is iets om enorm scherp op te zijn, waarschuwt Radstake. "Het gaat elk jaar wel een aantal keren mis en voor deze mensen is het echt een drama.





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Fout Bij Boeking Echtpaar Uit Almelo Reis Naar Egypte Vliegtuigmaatschappij Terminale Ziekte Reisverzekering Klachtenformulier

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