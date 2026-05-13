Forum voor Democratie loopt tegen grote obstakels op weg naar bestuurlijke respons

Na de gemeenteraadsverkiezingen in Velsen heeft Forum voor Democratie een meerderheid behaald, echter betekent dit niet automatisch deelname aan de coalitie. Behalve Liberaal Blauw ziet geen enkele partij het zitten om met FvD in het bestuurlijke schuitje te stappen. Zelfs een raadsakkoord waarin Forum een plek in het College krijgt, lijkt voorlopig nog ver weg.

Met een meerderheid van de stemmen kwam Forum voor Democratie bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen als grootste partij uit de bus in Velsen. Toch betekent dat niet automatisch deelname aan de coalitie.

Behalve Liberaal Blauw ziet geen enkele partij het zitten om met FvD in het bestuurlijke schuitje te stappen. Zelfs een raadsakkoord waarbij Forum een plek in het college krijgt, lijkt voorlopig nog ver weg. Velsen is een van de twee gemeenten in Nederland waar Forum voor Democratie de gemeenteraadsverkiezingen won. Fractievoorzitter Tommy Panis vindt dat er mogelijk geen recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.

"Nu we hebben gewonnen, lijkt iedereen te zijn vergeten voor wie we het doen: de Velsenaar. " Al snel werd duidelijk dat een coalitie met de grote winnaar hoogstwaarschijnlijk niet komt. Op de verkiezingsavond van 18 maart en in de media spraken meerdere partijen hun ongenoegen uit over het delen van bestuurlijke verantwoordelijkheid met Forum. En dat is nu, twee maanden later, onveranderd.

Uit de stroperige verkenning van Joyce Vastenhouw is nogmaals gebleken dat die luchtbel definitief is geknapt. Naast Liberaal Blauw zien de overige acht partijen geen mogelijkheid om met Forum voor Democratie in een coalitie te stappen. De uitkomst van de verkenning: kijk naar een raadsakkoord





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forum Voor Democratie Raadsverkiezingen Groepsvorming Consensussen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Telstar op 'pole-position' voor lijfsbehoud: 'Nog één potje en we zijn er'Anthony Correia is er heilig van overtuigd dat SC Telstar ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. De ploeg uit Velsen-Zuid won zondag met 3-0 van Heracles Almelo en heeft lijfsbehoud nu in eigen hand.

Read more »

Trainer Correia voor de inzet tegen FC Volendam blikt naar volgende avonturenTrainer Anthony Correia maakt na afloop van het duel tussen SC Telstar en Heracles Almelo (3-0) een bijzonder groot compliment aan de supporters van de club uit Velsen-Zuid en voelt de waardering van de fans. Hij hoopt dat Telstar ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt.

Read more »

Protest tegen noodopvang asielzoekers Loosdrecht loopt uit de handDemonstratie noodopvang Loosdrecht loopt uit de hand: fakkels en vuurwerk naar gemeentehuis gegooid, bosjes in brand. Brandweer wordt tegengehouden. Bekijk de beelden.

Read more »

Forum voor Democratie blijft ernaam grootste partij in Velsen, coalitie तालिका में फंसा नहीं: कैटेगरीAmsterdam-based partyForum voor Democratie won the last local elections in Velsen with a plurality of votes, but that doesn't mean automatic participation in the coalition. Besides Liberal Blue, no other party seems to want to cooperate with FvD in the governance coalition. Even a tie where Forum gets a place in the council seems remote

Read more »