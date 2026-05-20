Fortuna degradeert naar 3. Liga, trainer Ende krijgt kritiek

Fortuna degradeerde zondag naar de 3. Liga, het derde niveau van Duitsland. Trainer Ende krijgt kritiek van de technisch directeur Mislintat, die zegt dat de problemen veel dieper liggen dan alleen dit seizoen. Fortuna wacht een zware periode met de financiële schade van de degradatie.

Fortuna degradeerde zondag op pijnlijke wijze naar de 3. Liga , het derde niveau van Duitsland. De club had op de laatste speeldag genoeg aan een nederlaag met maximaal twee goals verschil tegen Greuther Fürth, maar keek halverwege al tegen een 3-0 achterstand aan.

Daarmee speelt Düsseldorf volgend seizoen voor het eerst sinds 2008/09 op het derde niveau. Op de clubkanalen neemt Mislintat het nadrukkelijk op voor trainer Ende, die pas vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen werd aangesteld en in die korte periode twee duels wist te winnen.

'Alex had het beste puntengemiddelde per wedstrijd, zonder een degelijke voorbereiding. Zijn invloed was duidelijk merkbaar', aldus de voormalig technisch directeur van Ajax.

'Het zou compleet oneerlijk zijn om hem verantwoordelijk te maken voor deze situatie. ' Volgens Mislintat liggen de problemen veel dieper dan alleen dit seizoen. De Duitser spreekt van structurele tekortkomingen binnen de club en noemt de financiële schade van de degradatie 'catastrofaal'. Door het wegvallen van tv-gelden en de dalende transferwaarde van spelers wacht Fortuna een zware periode.

Dat beseft Mislintat ook. Van de huidige selectie liggen slechts zeven spelers langer vast en daarvan zijn er maar vier basisspeler in de Tweede Bundesliga geweest. Toch blijft de technisch directeur strijdbaar.

'We hebben een enorme taak voor de boeg. Maar juist nu zal ik er nog meer zijn.





