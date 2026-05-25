Fortes: 'Het was zo ziek hoe trots het hele land was op mijn Afrika Cup-debuut' - Nieuws

Fortes, een van de beste spelers van zijn generatie in Kaapverdië, heeft zijn debuut gemaakt in een Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Mozambique. Hij heeft zijn land geholpen om zich opnieuw te kwalificeren voor de volgende Afrika Cup en heeft zijn land vertegenwoordigd op zijn laatste Afrika Cup in 2022. Fortes heeft zijn carrière omschreven als een beetje toeristisch, met reizen naar verschillende landen waar hij nooit van had gehoord of waar hij geen beeld van had. Hij kijkt uit naar het WK van 2022 en hoopt zijn land tegen Spanje, Uruguay en Saoedi-Arabië te zien.

'Het was echt ongelooflijk hoe trots dat het hele land maakte. Dat was zo ziek! Mensen kwamen van allerlei verschillende eilanden om ons te zien. Na afloop verzamelden zich buiten het stadion zoveel supporters.

Ik zag ze huilen, kinderen vroegen van alles van me, tot mijn sok aan toe.

', 'Lachend: 'Mijn veel te grote schoen, die namen ze ook gewoon. ' Op zijn laatste Afrika Cup in 2022 trof hij Sadio Mané als directe tegenstander. 'Ik heb jarenlang bij de amateurs gespeeld en toch ook tegen de wereldtop. Het zijn.

Mensen kunnen dan zeggen: “Het is maar met Cabo”. Maar je moet het wel even doen. ’ Hij praat veel met zijn handen, ook nu hij een pasteitje vast heeft: ‘Eigenlijk zeiden mensen altijd: “Het is maar Cabo”. Dat ze nu het WK hebben gehaald, is wel een statement dat we nietAls international voelde Fortes zich ook altijd een beetje toerist.

‘Ik kwam in landen waar ik nog nooit van had gehoord of waar ik totaal geen beeld van had’, vertelt hij. ‘Niger, Equatoriaal-Guinea en Lesotho bijvoorbeeld. We gingen soms van Kaapverdië naar Portugal, van Portugal naar Ghana, van Ghana naar Duitsland, door naar Dubai, Zuid-Afrika en dan in een klein vliegtuigje naar Lesotho. ’ Hij schiet in de lach: ‘Qua organisatie moest het allemaal nog een beetje groeien.

’ Fortes gaat zelf niet naar het WK, maar toch kan hij niet wachten om zijn Kaapverdië straks op het WK in actie te zien tegen Spanje, Uruguay en Saoedi-Arabië. Voor hem zit het er op zijn 37ste niet meer in.

‘Konden ze m’n paspoort maar vervalsen en me tien jaar jonger maken.





