Forse Wachttijden bij UWV voor WIA-aanvragen: Wachten kan oplopen tot 15 maanden

De wachttijden voor WIA-aanvragen bij het UWV lopen fors op. In sommige regio's moeten mensen tot wel 15 maanden wachten op een beslissing. Een tekort aan verzekeringsartsen en een hoge instroom van aanvragen zijn de belangrijkste oorzaken. Het UWV probeert de achterstanden weg te werken, maar de impact voor de wachtenden op korte termijn is beperkt.

Uit een recente brief van het UWV blijkt dat de wachttijden voor WIA -aanvragen fors zijn opgelopen. In de regio Den Bosch moeten mensen gemiddeld 12 maanden wachten op een beslissing na de eerste keuring, maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Uit verder onderzoek van EenVandaag en het AD blijkt dat de wachttijden in andere regio's, zoals Leeuwarden en Groningen, zelfs nog langer kunnen duren. Cliënten melden wachttijden van 15 maanden en zelfs langer.

Deze lange wachttijden veroorzaken aanzienlijke onzekerheid en frustratie bij de betrokkenen, die ondertussen wel een voorschot op hun uitkering ontvangen. Dit voorschot hoeft niet te worden terugbetaald, zelfs niet als de uiteindelijke beoordeling uitwijst dat er geen recht op een WIA-uitkering is. De situatie benadrukt de dringende noodzaak om de efficiëntie van het UWV te verbeteren en de achterstanden weg te werken. Het UWV erkent de problematiek en heeft aangegeven dat er maatregelen worden getroffen, maar de impact hiervan voor de wachtenden op korte termijn is beperkt. De lange wachttijden worden deels verklaard door een ernstig tekort aan verzekeringsartsen, met name in de regio Midden- en Oost-Brabant. Naast het personeelstekort speelt ook de toegenomen instroom van aanvragen een rol. Het UWV heeft aangegeven dat er structurele oplossingen nodig zijn om de toenemende hoeveelheid aanvragen te kunnen verwerken. Prioriteit wordt gegeven aan het terugdringen van de achterstanden voor eerste aanvragen, met als doel dat eind 2026 niemand langer dan een half jaar hoeft te wachten op een eerste keuring. In de praktijk betekent dit dat bezwaren en herbeoordelingen momenteel beperkt worden opgepakt, tenzij er sprake is van financiële problemen. Om de achterstanden aan te pakken, schakelt het UWV ook andere regio's in. Zo wordt de regio Noord-Holland Noord ingezet om dossiers van de regio Noord (Groningen en Leeuwarden) te behandelen. Deze aanpak moet helpen om de druk op de meest overbelaste kantoren te verlichten en de wachttijden te verkorten. De woordvoerder benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is, zowel intern als extern, om de structurele problemen aan te pakken. De huidige situatie toont aan dat de wachttijden voor WIA-aanvragen een complex probleem vormen met diverse oorzaken. Het gebrek aan verzekeringsartsen, de toegenomen instroom en de interne organisatie van het UWV spelen allemaal een rol. Hoewel er maatregelen worden genomen, is de impact hiervan voor de wachtenden op korte termijn beperkt. De prioritering van eerste aanvragen en het inschakelen van andere regio's zijn belangrijke stappen, maar de structurele problemen blijven bestaan. Cliënten en belangenorganisaties uiten hun bezorgdheid over de lange wachttijden, de onzekerheid die dit met zich meebrengt en de impact op de financiële situatie van de aanvragers. Het is essentieel dat het UWV de genomen maatregelen effectief implementeert en blijft zoeken naar structurele oplossingen om de wachttijden te verkorten en de dienstverlening te verbeteren. Dit vereist een combinatie van interne efficiëntieverbeteringen, werving van extra personeel en mogelijk aanpassing van het beleid om de toestroom van aanvragen beter te kunnen managen. De komende periode zal uitwijzen of de genomen maatregelen daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de situatie voor de wachtenden





WIA UWV Wachttijden Arbeidsongeschiktheid Verzekeringsartsen Achterstanden Uitkering

