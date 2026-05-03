Formule 1 herstart seizoen in Miami met updates en spanning: kan iemand Mercedes nog stoppen?

Na een gedwongen pauze door de oorlog in het Midden-Oosten keert de Formule 1 terug met de Grand Prix van Miami. Alle teams hebben hun auto's flink aangepast, maar Mercedes blijft de favoriet. Kan Ferrari, McLaren of Red Bull de dominantie van Antonelli en Russell breken? Ook Verstappen hoopt op een doorbraak met zijn nieuwe motor.

Het is bijna een herstart van het seizoen. Na twee door de oorlog in het Midden-Oosten geschrapte raceweekends is de Formule 1 neergestreken in Florida voor de vierde race van het jaar.

Alle teams hebben de lentestop gebruikt om hun auto's te finetunen. Het regent in Miami updates, upgrades en puntjes op de i. Alle renstallen kampen met vraagtekens voor de sprintrace (18.00) en race (22.00 uur) van zondag. Want: doen die nieuwe onderdelen wat ze op de fabriek beloofden?

Lukt het Ferrari, McLaren en Red Bull om het gat met WK-leider Kimi Antonelli en teamgenoot George Russell te dichten? De Mercedesrijders waren in de eerste grand prix-weekends een klasse apart.

'Of we Mercedes nu kunnen aanvallen? Laten we eerst maar eens kijken of de motor aanslaat en alles functioneert', grapt Oscar Piastri. De McLaren-rijder weet dat het buffelen wordt in de cockpit. Wereldkampioen McLaren heeft na een moeizame seizoensstart de auto compleet binnenstebuiten gekeerd.

De MCL40 barst van de nieuwe onderdelen, zowel zichtbaar als onzichtbaar.

'Ik denk niet dat we opeens de macht grijpen', voorspelde Piastri voor het weekend. 'In de loop van het jaar weer races gaan winnen, dat is het doel, maar we hebben tijd nodig. ' De bescheidenheid was enigszins voorbarig. Zijn teamgenoot Lando Norris pakte pole voor de sprintrace en domineerde die eerste wedstrijd van het weekend.

In de kwalificatie eindigde Norris op P4. Teambaas Andrea Stella liet al doorschemeren dat McLaren in Miami eigenlijk met een compleet nieuwe auto aan de start staat.

'En er komt nog veel meer in de loop van het jaar. Het wordt een ratrace tot december. Omdat de auto's zo vers zijn zal iedereen veel tijdwinst boeken.

' Het toonaangevende Mercedes kan de grote verliezer van de lentestop blijken. De rivalen hebben een maand de tijd gehad om minutieus te onderzoeken waarom Antonelli en Russell domineerden en waar ze zelf tekortschoten. De vierde en zesde plek in de sprintrace leken een slecht voorteken te zijn na de dominante seizoenstart, maar in de kwalificatie voor de hoofdrace pakte Antonelli 'gewoon' pole.

'Een gat dichten is eenvoudiger dan een voorsprong vasthouden', analyseert Mercedes-leider Toto Wolff. 'Misschien zijn we nog steeds de favoriet, maar de concurrentie komt dichterbij', voorspelt Russell. Niettemin is de Brit nog steeds torenhoog favoriet bij de bookmakers. F1-insiders beschouwen Ferrari als de grootste uitdager van Mercedes.

De rode brigade schoot solide en sterk uit de startblokken. De krachtbron krijgt waarschijnlijk over een paar raceweekends nog wat extra vermogen en daarnaast flirt het Italiaanse team met de roterende achtervleugel, die de koosnaam 'macarena' draagt en dit weekend ook door Red Bull werd geïntroduceerd. Ferrari zat in de sprintrace en de kwalificatie op het niveau van Mercedes, maar ziet McLaren nu als extra concurrent verschijnen.

Lewis Hamilton beleefde in zijn eerste Ferrari-seizoen een flutjaar; hij haalde geen enkel grand prix-podium. Maar nu oogt de zevenvoudig kampioen helemaal opgeleefd. Ook zijn teamgenoot Charles Leclerc klinkt opgewekt.

'We hebben nu mooie duels met elkaar, maar hopen dat we George en Kimi kunnen aanvallen. Daar mikken we op', vertelt Leclerc. Of Max Verstappen in Miami naar zijn eerste 2026-podium kan racen is de vraag.

'Ik verwacht dat hij iets blijer in zijn stoeltje zit nu we updates hebben', zei teamleider Laurent Mekies in Miami. 'Voor racewinst is het normaal gesproken nog te vroeg. We boeken progressie, maar het gat naar de top is aanzienlijk. Vergeet niet dat we een compleet nieuwe motor hebben.

Ik ben daar heel trots op, maar we willen uiteraard meer.

' De tweede plek in de kwalificatie was een onverwachte opsteker voor Verstappen en Red Bull, al is de snelheid in de race nog een vraagteken. Red Bull Racing staat zesde in WK-tussenstand voor constructeurs, maar het team wordt nog steeds beschouwd als de enige uitdager van het trio Mercedes-Ferrari-McLaren. De overige zeven renstallen spelen een bijrol. Dat zal waarschijnlijk zo blijven.

Haas overtuigt in de middenmoot en Alpine profiteert als klant van de competitieve Mercedes-krachtbron. Ook Williams kan dankzij die motor een sprong voorwaarts maken, maar de wagens van Alex Albon en Carlos Sainz lijden aan overgewicht. Wat Red Bull's tweede team Racing Bulls kan uitrichten hangt vooral af van de ontwikkeling van de in eigen huis ontworpen Ford-motor. De equipe zal af en toe WK-puntjes scoren en oogt sterker dan concurrent Audi.

De Duitse stal heeft het nadeel dat geen ander team met die motor rijdt. Gevolg: weinig data. Dat maakt progressie lastig. De lelijke F1-eendjes heten ook na de lentestop Cadillac en Aston Martin.

Voor de Amerikaanse nieuwkomers is dat geen schande, maar voor de Astons wel. In de eerste races had het team te maken met extreme vibraties, coureurs met trillende armen en een motor die het maar een paar rondjes volhield. Bovendien is Aston Martin het enige team in Miami zonder updates





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formule 1 Grand Prix Van Miami Mercedes Ferrari Mclaren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norris troeft Mercedes af in sprintkwalificatie Miami, Verstappen vijfdeOp het circuit in Miami laat de rijder van McLaren WK-leider Kimi Antonelli (Mercedes) achter zich.

Read more »

Norris troeft Mercedes af in sprintkwalificatie Miami, Verstappen vijfdeOp het circuit in Miami laat de rijder van McLaren WK-leider Kimi Antonelli (Mercedes) achter zich.

Read more »

Verstappen vijfde in sprintrace Miami na matige start, Norris wint comfortabelLando Norris wint de sprintrace in Miami, terwijl Max Verstappen opnieuw te maken krijgt met een slechte start.

Read more »

Verstappen eindigt als vijfde in sprintrace Miami na chaotische raceMax Verstappen kende een moeilijke sprintrace in Miami, waarin hij uiteindelijk als vijfde eindigde. Lando Norris won de race, terwijl Mercedes een onverwacht resultaat behaalde.

Read more »

Verstappen tweede op de grid voor Grand Prix Miami, Antonelli pakt poleMax Verstappen start als tweede bij de Grand Prix van Miami, nipt achter poleposition-houder Kimi Antonelli. Red Bull Racing lijkt een stap voorwaarts te hebben gezet, terwijl Audi een moeizame zaterdag kende.

Read more »

Verstappen verrast door tweede startpositie in MiamiMax Verstappen is verrast door zijn tweede kwalificatiepositie voor de Grand Prix van Miami, een belangrijke verbetering na een moeilijke seizoenstart. De updates aan de Red Bull Racing auto lijken een positief effect te hebben, ondanks problemen met de banden en starts.

Read more »