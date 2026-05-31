Forensisch patholoog Frank van de Goot: een leven in de ban van de dood

Een unieke selectie van voorwerpen, zoals een lamp gemaakt van een been en oude museumpreparaten, geeft inzicht in het bijzondere leven van forensisch patholoog Frank van de Goot. Zijn omgang met de dood is fascinerend, macaber en vol humor.

In de tuin van forensisch patholoog Frank van de Goot staan drie doodskisten, chique Amerikaanse lijkkisten die gebruikt worden voor het teruggestorten van overledenen uit de Verenigde Staten.

Hij vertelt dat de verbazing van bezoekers al de moeite lonkt. Een vierde sierkist is omgevormd tot een voorraadkast in zijn schuur. Dit toont zijn bijzondere omgang met de dood, wat resulteert in een unieke collectie in zijn huis in Baarn. Het topstuk is een lamp gemaakt van een geamputeerd been, het verhaal van Leo Bonten.

Van de Goot kreeg het telefoontje: "Mijn been is eraf en ik wil dat jij er een lamp van maakt". Samen met een kunstenaar weepen ze het been in een cilinder met preparatievloeistof. Na Bontens overlijden kreeg Van de Goot de lamp terug, toen het Natuur Historisch Museum het niet wilde. Hij zet de schakelaar aan en "hij brandt nog steeds".

Hij moest overtuigen van de orthopeed en de medisch ethische commissie, maar "ik houd van stennis! Dit zijn leuke problemen". Frank van de Goot describes himself as 'a high-functioning autistic' and believes that autism is an advantage for his work.

"When I open a body, I don't switch off or suppress my emotions. When I have to examine a severed head, I think: interesting. For many people it seems different.

" This contributed to his excellence and his reputation as 'the best-known pathologist in the Netherlands'. He worked for the Netherlands Forensic Institute (NFI), then started his own business and now works at the National Forensic Investigation Bureau. In 2016 he got his own TV program, 'Doden Liegen Niet' (Dead Men Don't Lie). Van de Goot was involved in many high-profile cases.

In 2006 he received body parts fished from the Nieuwe Maas, first having to determine if they belonged together. It turned out to be the 'Maasmeisje', the 12-year-old Géssica, murdered and sawn into pieces by her father. Van de Goot immediately dives into technical details: "You have to assess whether it was sawn, chopped or cut. It turned out to be sawn, and then you have to determine from the saw marks: was it mechanical, or a hand saw?

" Information crucial for the criminal case. He explains that saweing a large body is practical: "a big body, that's a lot of work to get down the stairs without the neighbors noticing. So it was sawn into pieces.

" He also talks about the Rowena case from Dordrecht, where the torso was found near Nulde beach and the head dumped at Hoek van Holland. His girlfriend Rebecca Tofani, a police brigadier with the same fascinations, made detailed drawings. She brings down the original clay head of Rowena. The gap between the teeth made it recognizable to many.

"It was in the possession of a former detective. When he died, they asked Rebecca: 'Do you want it?

' Well, this is a unique object. I will soon also get two half heads from a Hague museum. They were part of the 'heads affair' about thirty years ago, trade in heads. They are just preparations from a museum that were sold back then.

" Frank van de Goot's world is one where death is examined with curiosity, humor, and a touch of the macabre. His office is filled with curiosities like the lamp and the heads, items that most would find unsettling but he embraces as part of his work and passion. He defies the conventional, turning the grim into fascinating stories that reveal the human side of forensic pathology





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forensisch Patholoog Frank Van De Goot Doodskisten Beenlamp Maasmeisje Rowena Autisme Nederlandse Forensiekunde Unieke Preparaten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rookvrije terrassen: een stap vooruit of een onvoldoende oplossing?Terwijl buitensporters genieten van het weer op terrassen, blijft roken een discussiepunt. In Nederland zijn er nog geen wetgeving tegen roken op terrassen, ondanks dat veel mensen hinder ervaren van passief roken. Enkele horecazaken, zoals Briessels in Nijmegen, automatiseren een gedeeltelijk rookvrije zone, maar dat lost niet alle problemen op. Clean Air Nederland pleit voor volledig rookvrije terrassen vanwege gezondheidsrisico's, vooral voor kwetsbare groepen. Een overzicht van de huidige situatie en mogelijke toekomst.

Read more »

Celstraf en behandeling geëist na woningbrand en bedreiging met luchtbuks in EmmenTegen een 39-jarige man uit Emmen is een celstraf van zestien maanden geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een woningbrand en een bedreiging met een luchtbuks.

Read more »

Politie onderzoekt geweld tijdens aanhouding in asielzoekerscentrum ZeistDe politie start een onderzoek naar het geweld dat agenten hebben gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media girkende beelden tonen een hardhandige aanhouding waarbij een vrouw wordt neergehaald en een man wordt tegengehouden. Volgens de politie ontstond de situatie na een melding van bedreiging en vernieling met een mes. De agenten zouden in een dynamische situatie snel hebben willen handelen voor de veiligheid. Het onderzoek is een standaardprocedure.

Read more »

Mysterieus wezen op iepenblad blijkt iep-grasluisgal te zijnDeel twee van Stuifmail behandelt verschillende natuurverschijnselen. Een lezer vond op een iep een witherikje dat aanvankelijk voor een berkenzaailing werd aangezien. Verder wordt een plantengroeisel op een iepenblad geïdentificeerd als een iep-grasluisgal, veroorzaakt door de heel kleine iep-grasluis. Ook wordt een fotovraag over een bewegend object in een vijver besproken, waarschijnlijk een kever. Hiernaast komt een 'geelgerande watertor' aan bod, een libel die onlangs een nieuwe Nederlandse naam kreeg.

Read more »