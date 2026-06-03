Focusflitsers en snelheidscontroles in Groningen: Zuidwolde en Stad onder de loep

Overzicht van verkeersboetes in de eerste vier maanden van 2026. Focusflitsers controleren op telefoongebruik en flexflitsers op snelheid, met name in Zuidwolde en Stad.

Het Centraal Justitieel Informatie Bureau ( CJIB ) heeft in de eerste vier maanden van 2026 een stijging van verkeersboetes geregistreerd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Een opvallende toename is te zien in de bekeuringen uitgegeven via zogenoemde focusflitsers, ook in de province Groningen. Focusflitsers zijn flexibele flitspalen die automobilisten controleren op het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Een dergelijk vergrijp wordt streng bestraft: een boete van 440 euro, exclusief administratiekosten. Landelijk waren de afgelopen maanden veertig focusflitsers actief, een aantal dat binnenkort uitbreidt tot vijftig.

In de provincie Groningen stonden vier van dergelijke palen in de eerste vier maanden van 2026. De focusflitser langs de N46 bij Zuidwolde was de drukste met maar liefst 1553 succesvolle registraties. Op de N366 bij Stadskanaal volgde met 478 bekeuringen, langs de Midwolderweg bij Leek werden 261 automobilisten betrapt en op de Blijhamsterweg in Winschoten liep de paal 162 keer over. Landelijk werden door focusflitsers in deze periode maar liefst 79.014 boetes uitgevaardigd.

Op de Europaweg in Stad, ter hoogte van het Sontplein, werden de meesteautomobilisten betrapt met een te hoge snelheid. Van januari tot april ontvingen maar liefst 11.425 bestuurders een boete. Hoewel het aantal op het Emmaviaduct in eerdere jaren het hoogst was, blijven ook daar veel verkeersdeelnemers in de fout: 3.044 richting het Julianaplein en 1.753 in de richting van het centrum.

De meest lucratieve flexflitser van de afgelopen periode stond begin dit jaar aan de N969 (Oudestreek) in Zevenhuizen, met 2.570 boetes. Sinds dinsdagochtend staat opnieuw een flexflitser langs de Oudestreek, vlakbij het parkeerterrein van de sportvelden, op een bekende locatie die nu nog beter is verborgen. Flexflitsers zijn verplaatsbare snelheidspalen van het Openbaar Ministerie die 24/7 operationeel zijn en doorgaans twee maanden op één plek blijven voordat ze verplaatst worden





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