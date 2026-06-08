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Focusflitsers beboeten 8300 appende bestuurders in Overijssel in vier maanden tijd

Verkeer News

Focusflitsers beboeten 8300 appende bestuurders in Overijssel in vier maanden tijd
FocusflitsersBoetesOverijssel
📆08/06/2026 07:43:00
📰NOS
51 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 63%

In vier maanden tijd hebben focusflitsers in Overijssel 8298 boetes opgeleverd. De speciale flitspalen stonden op zeven verschillende plekken en brachten in die tijd ruim 3,6 miljoen euro op.

Focusflitsers hebben in Overijssel in vier maanden tijd 8298 boetes opgeleverd. De speciale flitspalen stonden op zeven verschillende plekken en brachten in die tijd ruim 3,6 miljoen euro op.

De focusflitser op de N36 bij Twenterand flitste het vaakst: 2646 keer. Ook op de Zuiderval in Enschede, ter hoogte van het Spaansland, zitten automobilisten vaak op hun mobiel. Daar werd de eerste vier maanden van dit jaar 2284 keer geflitst. De focusflitser op de N50 bij Kampen leverde maar één boete op.

De flitspaal werd eind vorig jaar tijdelijk uitgeschakeld, omdat 'ie was omgewaaid. De flitspaal verhuisde later naar Harderwijk. Ook de vaste flitspalen in Overijssel leverden veel boetes op: bijna 32.000 in vier maanden tijd. De flitspaal op de N50 bij Kampen blijft de 'hotspot' van Overijssel: daar gingen 4310 hardrijders op de bon.

De flitspaal in de tegenovergestelde richting flitste 2760 keer. Door het rode verkeerslicht werd het vaakst gereden op de Gronausestraat in Enschede, op de kruising van de Euregioweg. Daar kregen 421 automobilisten een bon van 320 euro, exclusief 9 euro administratiekosten. Ook verderop, op de kruising met de Oostweg, was het met 375 boetes vaak raak

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NOS /  🏆 5. in NL

Focusflitsers Boetes Overijssel Verkeer Flitspalen

 

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