Flexibele flitspalen in Utrecht leverden meer dan 21.000 boetes op

Weggebruikers in Utrecht zijn in de eerste maanden van dit jaar massaal op de bon geslingerd via flexibele flitspalen. Die zijn op verschillende plekken in de provincie geplaatst en worden geregeld verplaatst.

Weggebruikers in Utrecht zijn in de eerste maanden van dit jaar massaal op de bon geslingerd via flexibele flitspalen . Die zijn op verschillende plekken in de provincie geplaatst en worden geregeld verplaatst.

In totaal werden via deze flexflitsers van januari tot en met april meer dan 21.000 boetes uitgedeeld. Opvallend is dat de meeste boetes zijn uitgedeeld via flitspalen die pas half april werden geplaatst in het centrum van Utrecht. Die op de Weerdsingel Westzijde was goed voor 5018 bekeuringen en die op de Wittevrouwensingel voor 4262, meldt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De maximumsnelheid op die wegen is 30 kilometer per uur.

Bij RTV Utrecht meldden zich eerder automobilisten die meerdere keren geflitst waren via deze palen. Maar het Openbaar Ministerie wees er toen al op: Iedere keer dat een automobilist te hard rijdt is dat een overtreding en brengt hij of zij andere weggebruikers, zoals voetgangers of fietsers, in gevaar. Andere flexflitspalen in Utrecht leverden in totaal ook duizenden boetes op.

Die op de Proostwetering was goed voor 2698 bonnen, die op de Laan van Nieuw Guinea 1491, op de Eykmanlaan 564, die op de Vleutensebaan bij Terwijde 384 en die op de Brailledreef in Overvecht 277. Weggebruikers waren oplettender bij de Draaiweg (13 bekeuringen) en de Burgemeester Norbruislaan in Zuilen (45). In de gemeente Leusden leverde de flexflitser ook veel geld op voor de staatskas.

Die op de Middenweg zorgde voor 1915 bekeuringen en die op de Hessenweg (bij Stoutenburg) was zelfs goed voor 3642 enveloppen van het CJIB. Verder is de flexflitser ingezet in de gemeente De Bilt. Die op de Soestdijkseweg Noord in Bilthoven zorgde voor 108 bekeuringen en die op de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan leidde tot 251 bekeuringen. In Woerden werd 269 keer geflitst op de Rembrandtlaan en 110 keer op de N458.

In de provincie Utrecht staan ook veel vaste flitspalen. Die op de Randweg in Leusden was wederom 'de populairste', met 5010 bekeuringen. Via alle flitspalen in Utrecht is in totaal 62.027 keer geflitst. In 58.444 gevallen ging het om te hard rijden, 3483 keer was het voor door rood rijden.

Hoeveel het te hard rijden weggebruikers heeft gekost, is niet bekend. Maar door rood rijden kost 320 euro. Al met al waren de boetes voor door rood rijden dus goed voor ruim 1,1 miljoen euro





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Flexibele Flitspalen Utrecht Boetes Weggebruikers Verkeer

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