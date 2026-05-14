Flevoland streeft naar integrale regie op arbeidsmigratie en huisvesting

De provincie Flevoland wil een actievere rol spelen in het beleid rondom arbeidsmigranten om betere huisvesting, integratie en een duurzamere economische structuur te waarborgen.

De provincie Flevoland staat aan de vooravond van een significante koerswijziging wat betreft het beleid rondom arbeidsmigranten. Tijdens een recente commissievergadering van de Provinciale Staten is breed gedragen steun uitgesproken voor een integrale aanpak waarbij de provincie een centrale regierol op zich neemt.

Tot op heden voerden de zes Flevolandse gemeenten hun eigen, vaak uiteenlopende beleid, wat leidde tot een versnipperd landschap van regels en voorzieningen. Met de komst van de nieuwe wet Versterking Regie Volkshuisvesting krijgt de provincie nu de wettelijke basis om actiever te sturen op essentiële zaken zoals huisvesting en integratie. Het streven is om uiterlijk in 2027 een omvattend convenant te sluiten met alle betrokken partijen, waaronder gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus.

Daarnaast wordt er al concreet gewerkt aan het WIN-informatiepunt, een initiatief waarbij Poolse consulenten worden ingezet om migranten van diverse nationaliteiten adequaat te adviseren en te ondersteunen. De noodzaak voor deze centrale regie is groot, gezien de cijfers: in 2022 telde de provincie circa 17.000 arbeidsmigranten, waarvan ruim 40 procent uit Polen kwam. Omdat seizoenswerkers zich vaak niet inschrijven, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger, met een prognose die richting de 30.000 stijgt voor het jaar 2030.

Alle fracties zijn het erover eens dat deze groep inmiddels een onlosmakelijk onderdeel is van de Flevolandse samenleving. Een centraal discussiepunt binnen de Provinciale Staten is de economische afhankelijkheid van goedkope arbeid. Momenteel leunt ongeveer twintig procent van de Flevolandse economie, met name in de logistieke en agrarische sectoren, zwaar op arbeidsmigranten. Hoewel deze werknemers onmisbaar zijn voor de huidige bedrijfsvoering, pleiten veel fracties voor een strategische verschuiving in het vestigingsbeleid.

De provincie wil niet langer enkel focussen op de kwantiteit van bedrijven, maar sturen op de kwaliteit van de bedrijvigheid. Er wordt gestreefd naar het aantrekken van hoogwaardige bedrijven die investeren in innovatie en robotisering. Door de afhankelijkheid van laaggeschoold werk te verminderen, kan er meer ruimte ontstaan voor lokale werkgelegenheid en wordt de druk op de migratiestroom verlaagd. Tegelijkertijd is er grote bezorgdheid over de kwetsbare positie van de migranten zelf.

Ondanks eerdere aanbevelingen, zoals die van de commissie-Roemer, blijft de bescherming van deze groep ontoereikend. Een kritiek punt is de directe koppeling tussen arbeid en huisvesting. Wanneer een werknemer zijn baan verliest, raakt hij vaak direct zijn woning kwijt, wat in extreme gevallen heeft geleid tot migranten die in de natuur moeten overleven. Politieke partijen zoals het CDA pleiten dan ook voor het loskoppelen van deze band om te voorkomen dat werkgevers financieel profiteren van deze afhankelijkheid.

Naast de economische aspecten vormt de huisvesting een complex vraagstuk dat vraagt om een gecoördineerde aanpak. Er is consensus dat elke arbeidsmigrant recht heeft op fatsoenlijke woonruimte, waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de werkgever ligt, maar de controle en kaders door de provincie en gemeenten moeten worden gewaarborgd. Een groot risico waar partijen als de ChristenUnie en 50PLUS voor waarschuwen is het zogenoemde waterbedeffect.

Wanneer één gemeente, zoals Lelystad met haar grootschalige woonlocaties voor duizenden migranten, veel soepeler of juist centralistischer opereert dan andere gemeenten, kan dit leiden tot een ongewenste verschuiving van migrantenstromen binnen de regio. Gedeputeerde Toon van Dijk benadrukt dat juist een provinciaal kader dit effect kan minimaliseren.

Daarnaast is er discussie over de regionale spreiding; de VVD stelt dat huisvesting strikt gekoppeld moet zijn aan de plek van werk, wat betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden met naburige provincies voor de duizenden migranten die in Flevoland wonen maar elders werken. Voor de Partij voor de Dieren blijft de druk op de reeds krappe woningmarkt een fundamenteel probleem. Zij suggereren dat duidelijkere regelgeving voor tijdelijke huisvesting in het buitengebied een mogelijke uitweg kan bieden.

De uiteindelijke uitdaging voor de provincie is het vinden van een balans tussen de economische noodzaak van migranten en het waarborgen van de leefbaarheid en sociale cohesie in de Flevolandse dorpen





