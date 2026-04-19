Fleur Pierets wint Jos Brink Prijs voor lhbti+-emancipatie

Belgische activist Fleur Pierets is geëerd met de Jos Brink Prijs voor haar werk ter bevordering van lhbti+-emancipatie. De prijs, uitgereikt door het Nederlandse ministerie van OCW, erkent haar veerkrachtige inzet en persoonlijke verhaal.

Fleur Pierets , de veelzijdige Belgische activist, kunstenaar en schrijfster, is zondag geëerd met de prestigieuze Jos Brink Prijs . Deze tweejaarlijkse onderscheiding, ingesteld door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft als doel de emancipatie van lhbti+-personen in Nederland een impuls te geven. De plechtige uitreiking vond plaats in het bruisende Rotterdam , waar Pierets in het zonnetje werd gezet.

Pierets deelde de nominatie met andere inspirerende figuren zoals Pim Lammers en Splinter Chabot, wat de brede erkenning van haar inzet onderstreept. Haar reis, die haar deze erkenning bracht, begon in 2017 met het ambitieuze Project 22, samen met haar partner Julian. Dit project omvatte een indrukwekkende intentie: trouwen in alle 22 landen ter wereld waar op dat moment huwelijken tussen lesbische koppels wettelijk mogelijk waren. Helaas werd dit droomproject vroegtijdig beëindigd na het bereiken van vier landen. De reden hiervoor was de ernstige ziekte van Julian, die uiteindelijk leidde tot zijn overlijden. Uit dit immense verdriet en de gedeelde ervaring destilleerde Pierets de essentie voor een boek, dat recentelijk succesvol werd verfilmd. De impact van haar werk reikt verder dan persoonlijke verhalen; wereldwijd deelt Pierets haar inzichten en ervaringen tijdens lezingen, gericht op het bevorderen van lhbti+-emancipatie. De jury sprak vol lof over haar als een 'liefdevolle activist die kwetsbaarheid met scherpte combineert', een omschrijving die de diepgang van haar activisme treffend weergeeft. De Jos Brink Prijs zelf is een waardevolle erkenning, bestaande uit een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro, bedoeld om haar voortdurende inspanningen te ondersteunen.

Naast de hoofd-Jos Brink Prijs werd ook de Jos Brink Innovatieprijs uitgereikt. Deze ging naar Remco Boxelaar, de visionaire oprichter van Corporate Queer. Deze organisatie speelt een cruciale rol door een brug te slaan tussen activisme en de zakelijke wereld, een gebied waar vooroordelen nog steeds hardnekkig kunnen zijn. De jury benadrukte de waarde van Boxelaar's werk, door te stellen dat hij 'vooroordelen onder de aandacht brengt en tegengaat'. De Jos Brink Innovatieprijs eert personen of organisaties die zich onvermoeibaar inzetten voor het vergroten van acceptatie en het waarborgen van veiligheid voor lhbtiq+-personen binnen onze samenleving.

Jos Brink zelf was een bekende en geliefde figuur in de Nederlandse culturele scene. Hij verwierf faam als presentator van het populaire televisieprogramma Wedden Dat?, maar ook als getalenteerd schrijver van toneelstukken en boeken. Zijn nalatenschap leeft voort, en de erkenning van zijn naam via deze prijzen onderstreept zijn blijvende impact. Zijn overlijden in 2007, op 65-jarige leeftijd, betekende een verlies voor velen. Recentelijk heeft de gemeente Amsterdam zijn nagedachtenis geëerd door aan te kondigen een straat naar hem te vernoemen, een tastbare herinnering aan zijn bijdragen aan cultuur en emancipatie. Opvallend is dat de uitreiking van de prijzen van dit jaar oorspronkelijk gepland was voor 2025. Echter, door de door het ministerie van OCW gecommuniceerde 'beperkte organisatiecapaciteit', is de ceremonie een jaar naar voren gehaald, wat de urgentie en het belang van deze erkenningen benadrukt. De verschuiving benadrukt de dynamiek en de prioriteiten binnen de organisaties die zich inzetten voor lhbti+-emancipatie in Nederland.





