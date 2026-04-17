Flemming in Beeld voor Oranje? Analisten Evalueren Opties voor WK

Voetbalanalisten Anco Jansen en Leo Driessen bespreken de mogelijke deelname van Zian Flemming aan het Nederlands elftal voor het aankomende WK, mede door de blessure van Memphis Depay. Ze benadrukken de kwaliteiten van Flemming en de noodzaak voor Koeman om alternatieven te overwegen, zoals Crysencio Summerville.

De potentiële selectie van Zian Flemming voor het Nederlands elftal is een onderwerp van discussie onder voetbalanalisten. Zowel Anco Jansen als Leo Driessen suggereren dat bondscoach Ronald Koeman er goed aan zou doen om de aanvaller van Burnley mee te nemen naar het aanstaande WK. Deze overwegingen komen voort uit de onzekerheid rondom de langdurige dijbeenblessure van Memphis Depay .

Mocht Memphis de blessure niet tijdig herstellen en derhalve niet beschikbaar zijn voor het WK, dan ontstaat er een open plek in de selectie. Jansen merkt hierbij op: "Dan kom je denk ik uit bij Emegha of Flemming?" Driessen vult aan dat hij zeker één van de twee zou selecteren, met een duidelijke voorkeur voor Flemming. "Hij is echt een fenomeen. 27 jaar, dus in zijn prime. In de sterkste periode van zijn leven." Flemming, die eerder voor Fortuna Sittard speelde, heeft dit seizoen al acht keer gescoord in de Premier League voor Burnley. Driessen benadrukt zijn kwaliteiten: "Als je dat doet en niet eens alles hebt gespeeld vanwege een blessure, dan ben je een sterke speler. Hij kan ook op meerdere posities uit de voeten. Ik zou hem blind meenemen." Jansen opperde daarnaast nog een andere aanvaller die nog geen interland heeft gespeeld voor Oranje: Crysencio Summerville. Jansen verwacht dat de plek op rechtsbuiten vrijkomt door het wegvallen van Donyell Malen, waardoor er ruimte ontstaat voor Summerville. "Dan heb je Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst als drie spitsen," aldus Jansen. De recente voetbalwedstrijden, met name de kwartfinales van een prestigieus toernooi, hebben geleid tot veel reacties en analyse. Een van de meest spraakmakende gebeurtenissen was de overwinning van een team dat ondanks een constante stroom aan vrije trappen, vaak verkregen door vermeende schwalbes, er niet in slaagde de wedstrijd te winnen. De analyse van de wedstrijdleiding is scherp: een overtreding van Rüdiger, die volgens velen altijd geel waard is, bleef onbestraft om te voorkomen dat hij van het veld gestuurd zou worden. Meer dan tien keer werd er gefloten voor schwalbes, waarbij spelers naar de grond doken met handen in het gezicht, zelfs zonder significant contact. Ondanks deze vele 'meevallers' in de vorm van vrije trappen, resulteerde dit niet in een overwinning. Dit leidt tot frustratie bij supporters van clubs zoals NAC Breda, die het gevoel hebben dat hun club niet de nodige steun krijgt en dat hun sympathie afneemt door het huidige beleid. De prestaties van Olise werden als 'sensationeel' bestempeld na een fantastische goal uit een vrije trap. De wedstrijd zelf werd omschreven als geweldig, waarbij drie van de vier kwartfinales uitzonderlijk spannend en meeslepend waren. De uitschakeling van Real Madrid op een manier die zijzelf vaak toepassen, zorgde voor immense vreugde bij tegenstanders, terwijl de club zelf als 'kortzichtig' en een 't*ringclub' werd bestempeld, wat duidt op diepgewortelde rivaliteit en afkeer. De reacties online laten een verdeeld beeld zien, met sommigen die het 'amateurtoneel' van clubs als Barcelona en Real Madrid bekritiseren en anderen die deze teams toch blijven steunen, wat tot verbazing leidt bij de critici. De discussie over de sportieve prestaties, de rol van de scheidsrechter en de loyaliteit van supporters blijft dan ook hoog oplopen





