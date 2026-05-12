First Eulietaofel Meeting: What to Expect and Agenda

The Eulietaofel is a consultative group established by the NAM to discuss future oil drilling in the vicinity of Schoonebeek. The first meeting will take place tonight. What can attendees expect and what is on the agenda?

Vanavond vindt de eerste bijeenkomst van de Eulietaofel plaats. Een klankbordgroep van de Nederlandse Aardolie Maatschappij ( NAM ) over de toekomstige olieboringen in de buurt van Schoonebeek .

Wat staat er op het programma en wat kunnen de aanwezigen verwachten? Afgelopen jaar werd bekend dat de NAM vanaf zomer 2026 weer begint met het winnen van olie in Schoonebeek. Die stond sinds 2022 stil. Toentertijd kondigde de NAM dit aan in een brief naar de inwoners van Schoonebeek.

In die brief ging de NAM ook in op de oprichting van een klankbordgroep genaamd De Eulietaofel. Het is de opvolger van De Ontzorgtafel. Klankbordgroep Aan de Eulietaofel kunnen alle bewoners van Schoonebeek en van de omliggende dorpen deelnemen. Via deze groep houdt de NAM belangstellenden op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen en over hun werkzaamheden.

De bijeenkomst wordt geleid door onafhankelijke voorzitter Kees van Oostenrijk.

'Het is de bedoeling dat we in ieder geval twee keer per jaar samenkomen. Alle inwoners zijn uitgenodigd en we verwachten zo'n 60 aanwezigen.

' Naast bewoners nemen ook vertegenwoordigers deel van onder andere de NAM, de betrokken gemeenten en andere instanties. Agendapunten en sprekers Allereerst bespreekt Van Oostenrijk wat de Eulietaofel is, wie erin zitten, wat de doelstellingen zijn en ook wat de Eulietaofel niet is. Daarna is het de beurt aan twee werknemers van de NAM, die terugblikken op afgelopen jaar en updates geven over de huidige status van de boringen en de afspraken die er zijn gemaakt.

In december 2025 kondigde de actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) nog aan bezwaar aan te tekenen tegen de goedkeuring van toenmalig minister Sophie Hermans (VVD), die akkoord gaf voor olie- en gaswinning en het injecteren van afvalwater in een bijna leeg gasveld onder Schoonebeek.

'Eulietaofel heeft geen nut' SAS heeft meerdere juridische procedures lopen tegen de vergunningen van de NAM en liet na de aankondiging weten het nut en de noodzaak niet te zien van de Eulietaofel. 'Bij De Ontzorgtafel mocht over alles gesproken worden behalve over alternatieven van de afvalwaterinjectie. Dus dat heeft nu ook geen nut', zegt een woordvoerder van SAS. Goede afloop Van Oostenrijk heeft echter geloof in een goede afloop.

'Ik heb van tevoren gesproken met de verschillende belangengroepen en heb vertrouwen in de opzet. Mocht het ooit nodig zijn dan is de Eulietaofel er om te bemiddelen.

' De bijeenkomst start om 19.00 uur met inloop vanaf 18.45 uur in de Dorpskerk van Schoonebeek. De verwachte eindtijd is 21.00 uur. Op 26 september staat de tweede bijeenkomst gepland. Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot?

