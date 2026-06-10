Firma Ziel & Zaligheid gaat door met nieuw programma

Rob Chrispijn en zijn band Firma Ziel & Zaligheid gaan door met een nieuw programma. Na het vertrek van Jolien Damsma en Jan Borger zijn Lara Boode, Gijs Kos en Theo van de Poll toegevoegd aan de band. Ze zullen het nieuwe programma presenteren met een nieuw lied. IJsvogelblauw is het lied dat over verdriet gaat, maar ook over de mogelijkheid om een nieuwe liefde tegen te komen. Het is een heel positief liedje dat de band wil presenteren.

Rob Chrispijn uit Vledderveen is al in de 80, maar hij kent geen genade voor de tijd als het om muziek gaat. Hij maakte al zijn hele leven muziek met veel bekende en onbekende Nederlanders.

Nu begon hij samen met dorpsgenoten toetsenist Jan Borger en zangeres Jolien Damsma Firma Ziel & Zaligheid. Deze band was een bron van troost en inspiratie voor de dolende geest. Jolien Damsma is echter vertrokken en gaat nu haar eigen weg, zoals Chrispijn zegt. De jonge zangeres en liedjesschrijver woont nu in Kampen en richt zich op haar solocarrière.

Ook Jan Borger heeft andere plannen. Het nieuwe programma van Firma Ziel & Zaligheid zal worden gevormd door zangers Lara Boode, gitarist Gijs Kos en toetsenist Theo van de Poll. Tijdens een optreden kwamen Chrispijn, Boode en Kos elkaar tegen en het boterde. Boode zong toevallig een nummer van Herman van Veen, dat Chrispijn ooit voor hem schreef, en contact was gauw gelegd.

Lara Boode is nu op haar plek bij de Firma. Ze vindt het belangrijk dat je mensen raakt met de muziek. Voor haar is muziek emotie en iemand raken. En dat is precies waar Ziel & Zaligheid voor staat.

De plannen voor de komende tijd zijn duidelijk wat Chrispijn betreft. Wij gaan gewoon optreden met een heel nieuw programma watFirma Ziel & Zaligheid bezegelt haar wedergeboorte met een nieuw lied. IJsvogelblauw. Dit lied gaat over dat het in je leven voorkomt dat je onverwachts iemand kunt missen, die wegvalt, of om wat voor reden dan ook.

En de pijn die dat veroorzaakt. En dat het dan toch nog mogelijk is om een nieuwe liefde tegen te komen. Dus het is een heel positief liedje over verdriet. Het nieuwe programma van Firma Ziel & Zaligheid zal worden gepresenteerd met een nieuw lied.

IJsvogelblauw is het lied dat over verdriet gaat, maar ook over de mogelijkheid om een nieuwe liefde tegen te komen. Het is een heel positief liedje dat de band wil presenteren





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Firma Ziel & Zaligheid Rob Chrispijn Lara Boode Gijs Kos Theo Van De Poll Ijsvogelblauw

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier Rob Jetten: 'Ik ben enthousiast over Gelderland'Premier Rob Jetten prijst de Gelderse aanpak van het stikstofprobleem na een bezoek aan een piekbelaster in Uddel.

Read more »

Onzekerheid over toekomst Ronald Koeman bij Nederlands elftalZaakwaarnemer Rob Jansen stelt dat nog geen duidelijkheid is over of het WK de laatste klus zal zijn voor bondscoach Ronald Koeman. Ook wordt gesproken over de invloed van de ziekte van Koemans vrouw op zijn beslissing.

Read more »

Amerikaanse miljardair Robert Sands vaart met 70 miljoen dure jacht onder Jamaicaanse vlag in Amsterdam aanHet jacht van de Amerikaanse miljardair Robert Sands ligt al enkele dagen voor het Bimhuis in Amsterdam. Het schip van 70 meter, ter waarde van 70 miljoen dollar, vaart onder Jamaicaanse vlag en biedt plaats aan twaalf gasten, een schoonheidssalon, een sportschool en een lift. Amsterdammers reageren verdeeld: sommigen vinden het een protserige boot zonder ziel, anderen bewonderen de luxe.

Read more »

Isa Vorkink's Podcast over Erfenissen: 'Ik wil uitsluitend anderen helpen die in hetzelfde schuitje belanden als mijn zus en ik'Isa Vorkink, dochter van Rob Vorkink uit Goor, jarenlang geducht onderzoeksjournalist van RTV Oost, maakte een podcast over erfenissen. In de podcast vertelt Isa over haar eigen ervaringen met schuldeisers en het ongemakkelijke proces van aanvaarden van de nalatenschap van haar overleden vader. Ze deelt ook herinneringen aan haar vader en hoe hij zijn leven leidde. Uiteindelijk konden ze de schulden afbetalen door de verkoop van het huis en een levensverzekering.

Read more »