Firda organiseert beweegdag voor peuters met ouders

Firda, een opleidingsinstituut voor docenten lichamelijke opvoeding, organiseert een beweegdag voor peuters in Heerenveen. De dag is bedoeld om de beweegachterstand van jonge kinderen thuis en op school tegen te gaan. Firda-docent Sylvia Egberts legt uit dat de achterstand begint thuis, waar ouders voor gemakkelijkheid kiezen. De ouders komen samen met de peuters in de sportzaal, waar docenten in opleiding de oefeningen doen. Op het moment dat de kinderen bezig zijn met de oefeningen, gaan docenten met de ouders in gesprek om uit te leggen hoe de motorische ontwikkeling gestimuleerd kan worden met eenvoudige dingen die je ook thuis kan doen.

Peuters bewegen niet genoeg. Ze worden steeds vaker met een bakfiets of auto naar de bso of school gebracht. Daarom is er nu elke vrijdagochtend in Heerenveen, gegeven door docenten en studenten van Firda .

Firda-docent Sylvia Egberts legt uit dat ze zich met Sport Fryslân en sportvereniging Venia verdiept hebben in de beweegachterstand van kinderen, specifiek in de leeftijd van twee tot vier jaar. Volgens haar begint de achterstand van kinderen thuis.

"Ik denk dat veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even de kinderen heen en weer brengen.

" De bakfiets komt bijvoorbeeld steeds meer in beeld. Egberts zegt dat het uit het oogpunt van de ouders wel goed te begrijpen is, "Maar het kind leert daardoor minder te bewegen. En dat is wel wat we dan terugzien in de ontwikkeling van de beweging van het kind.

" Ouders kunnen zich daarom samen met hun kinderen aanmelden voor de beweegdag in de sportzaal in Heerenveen. Docenten in opleiding van Firda laten kinderen daar de oefeningen doen.

"Er is eigenlijk ook maar een heel beperkt aanbod voor jonge kinderen", zegt Ilse Rinzema. Zij is projectleider bij Firda.

"Dat is voor ons wel een gat om in te springen en we hebben gezegd met onze studenten: laten wij daar een les omheen bedenken, waarbij onze studenten echt oefenen in de praktijk en waarbij we het beweegaanbod voor de jonge kinderen opkrikken. " De ouders komen samen met de kinderen in de zaal. Op het moment dat de kinderen dan de oefeningen bezig zijn, gaan docenten met de ouders in gesprek.

"Om uit te leggen hoe de motorische ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden met hele eenvoudige dingen, die je ook prima thuis kan doen", legt Egberts uit. "Daarvoor hoef je helemaal geen dure dingen te kopen. Met hele eenvoudige dingen kan je die ontwikkeling prima stimuleren.

" Iedereen die een keer met hun peuter mee wil doen, kan zich aanmelden. Daarvoor kan contact opgenomen worden met sportvereniging Venia





