FIOD pakt drie verdachten op in grootschalig onderzoek naar witwassen en belastingfraude

De FIOD heeft drie personen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken en belastingfraude. Er is ruim vier miljoen euro contant opgenomen en er is een schade van 1,5 miljoen euro voor de Staat vastgesteld.

De FIOD heeft vorige week een omvangrijke operatie afgerond die resulteerde in de aanhouding van drie verdachten in een onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken en belastingfraude.

De verdachten betreffen twee Rotterdamse vrouwen van 25 en 37 jaar, en een 48-jarige man uit Delft. Het onderzoek, dat maandenlang in de coulissen heeft plaatsgevonden, concentreert zich op aanzienlijke geldstromen die door een complex netwerk van personen en bedrijven zijn bewogen. De FIOD heeft vastgesteld dat er voor meer dan vier miljoen euro contant geld is opgenomen van bankrekeningen die gekoppeld zijn aan de verdachten en hun bedrijven.

Een aanzienlijk deel van deze opnames kon niet worden voorzien van een plausibele zakelijke onderbouwing, wat de verdenking van witwassen verder versterkt. De operatie omvatte doorzoekingen in vijf woningen, verspreid over Rotterdam, Delft en Vlaardingen, evenals een kantoorpand in Alphen aan den Rijn. Tijdens deze doorzoekingen werd een aanzienlijke hoeveelheid contant geld en cryptovaluta in beslag genomen, met een totale waarde van ruim 170.000 dollar. Daarnaast zijn relevante administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek.

De oorsprong van het onderzoek ligt bij een melding van een gemeente, die ongebruikelijke geldstromen signaleerde bij een van de betrokken personen. Deze melding leidde tot een nader onderzoek door de FIOD, dat al snel uitmondde in de ontdekking van een uitgebreid netwerk van personen en bedrijven die met elkaar in verband staan. Een opvallend aspect van dit netwerk is dat een groot deel van de betrokkenen familie van elkaar is, wat suggereert op een georganiseerde en hechte samenwerking.

Op de bankrekeningen van deze entiteiten kwamen aanzienlijke bedragen binnen, die vervolgens vaak snel werden overgeboekt tussen verschillende bedrijven of contant werden opgenomen. De FIOD vermoedt dat deze transacties specifiek zijn uitgevoerd om de uiteindelijke herkomst van het geld te verbergen en de sporen uit te wissen. Naast de witwaspraktijken heeft de FIOD ook vastgesteld dat de betrokken bedrijven in het netwerk ofwel geen belastingaangifte hebben gedaan, ofwel onjuiste aangiften hebben ingediend.

Dit heeft geleid tot een geschatte schade voor de Staat van ongeveer 1,5 miljoen euro, wat de ernst van de belastingfraude onderstreept. De FIOD werkt nauw samen met de Belastingdienst om de volledige omvang van de belastingontduiking te achterhalen en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. De aanhoudingen en doorzoekingen markeren een belangrijke stap in het onderzoek, maar de FIOD benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is.

Er worden nog steeds getuigen gehoord en financiële transacties geanalyseerd om de volledige omvang van de witwasoperatie en de belastingfraude in kaart te brengen. De verdachten worden verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie, het witwassen van geld en het plegen van belastingfraude. Ze zijn in afwachting van verdere gerechtelijke stappen. De FIOD zet zich in om financiële criminaliteit te bestrijden en de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.

Dit onderzoek is een voorbeeld van hoe de FIOD signalen van buitenaf serieus neemt en effectief kan optreden tegen complexe vormen van economische criminaliteit. De in beslag genomen gelden en cryptovaluta zullen worden gebruikt om de schade voor de Staat te compenseren en eventueel te gebruiken voor andere opsporingsactiviteiten. De FIOD roept burgers en bedrijven op om verdachte transacties of activiteiten te melden, zodat zij kunnen bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit.

Het onderzoek zal zich verder richten op het traceren van de uiteindelijke bron van het witgewassen geld en het identificeren van eventuele andere betrokkenen





