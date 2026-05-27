FIOD en politie vallen omstreden PostNL-pakketpunt in Breda binnen na klachten over chaos en slechte behandeling

Na maandenlange klachten over beschadigde pakketten, onbeschofte medewerkers en een chaotische werking is het externe PostNL-pakketpunt Quick Office Breda dinsdagmiddag door het FIOD en de politie bezocht. Tientallen klanten meldden problemen bij PostNL, maar kregen geen reactie. De inval leidde tot de inbeslagneming van goederen zoals televisies en het permanent sluiten van de locatie.

Dinsdagmiddag vielen het FIOD en de politie het externe pakketpunt Quick Office Breda aan de Hekven in Breda binnen. Het punt, dat al langer onderwerp van klachten was, werd onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek.

Tientallen klanten hadden de afgelopen zes maanden klachten ingediend bij PostNL over het gebrek aan service, beschadigde pakketten en onbeschofte behandeling door het personeel. Ondanks deze klachten zou PostNL volgens klanten geen actie hebben ondernomen. tijdens de inval werden onder andere dozen met televisies in beslag genomen. Direct na de inval bleef het punt gesloten en werden alle resterende pakketten door PostNL opgehaald voor herbezorging.

Klanten die arriveerden om hun pakketten op te halen,早在 voor een gesloten hek en hoorden dat het punt definitief gesloten was. Ze uitten hun verbazing niet over de inval, maar bevestigden eerder de eerder gerapporteerde problemen: 'Het was altijd een grote chaos', 'Pakketten waren altijd half beschadigd' en 'Ongeïnteresseerde en onbeschofte mannen werkten hier'. Een anonieme ondernemer vertelde dat er 'Oost-Europeanen met bivakmutsen' rondliepen en dat hij samen met zes anderen 61 klachten had ingediend, waarop PostNL nimmer reageerde.

Hij beschreef hoe medewerkers 'asociaal' te woord stonden en 'met pakketten smijten'. Een woordvoerder van PostNL ontkende kennis te hebben van een stroom klachten en benadrukte dat de inval niet op PostNL zelf was gericht, maar op een extern punt. De woordvoerder gaf aan 'de vragen en ongemakken van klanten' te begrijpen. Een andere klant meldde dat medewerkers meer met andere zaken bezig waren dan met het sorteren van pakketten, waardoor pakketten lange uren onbereikbaar bleven.

Het FIOD kondigde aan dat een strafrechtelijk onderzoek gaande is maar dat er een dag na de inval nog geen verdere informatie kon worden verstrekt





