Financiële Strop Dreigt voor Ajax: Verlies van Miljoenen Euro's in Televisie-Inkomsten?

Ajax dreigt de tweede plek op de televisieranglijst te verliezen aan Feyenoord, wat kan leiden tot een verlies van anderhalf miljoen euro. Dit artikel analyseert de financiële implicaties van deze situatie, de Eredivisie-tv-deal en de mogelijke scenario's voor de Amsterdamse club.

Ajax staat opnieuw voor een financiële uitdaging. De Amsterdamse voetbalclub dreigt de tweede plaats op de televisieranglijst te verliezen aan aartsrivaal Feyenoord , een scenario dat potentieel een extra verlies van anderhalf miljoen euro kan betekenen. Dit komt voort uit de verdeling van de inkomsten uit de Eredivisie -televisiedeal met Disney/ESPN voor het komende seizoen, waarbij in totaal 117,5 miljoen euro wordt verdeeld. PSV staat momenteel fier aan kop in de tv-ranglijst en kan zich verheugen op een bedrag van ongeveer 14,73 miljoen euro. De verdeling van de resterende inkomsten, met name de strijd om de tweede en derde plek, is echter cruciaal voor Ajax en Feyenoord . PSV, Feyenoord en Ajax verdelen ongeveer een derde van dit bedrag. De positie op de ranglijst bepaalt de hoogte van de inkomsten, en de gevolgen van het verliezen van de tweede plek kunnen aanzienlijk zijn voor de financiële gezondheid van de club.

De situatie voor Ajax wordt verder gecompliceerd door de recente ontwikkelingen in de Eredivisie. Als Ajax in de competitie drie plaatsen lager eindigt dan Feyenoord, betekent dit dat de Rotterdammers de Amsterdammers passeren op de tv-ranglijst. Dit zou een substantieel verlies van tv-inkomsten tot gevolg hebben, oplopend tot drie miljoen euro in twee jaar tijd. Echter, er is nog een sprankje hoop voor Ajax. Als Ajax in de competitie twee plaatsen lager eindigt dan Feyenoord, zouden de rivalen qua tv-punten gelijk komen te staan. In dat geval zouden de beloningen voor de tweede en derde plaats eerlijk verdeeld moeten worden. Dit zou de financiële schade voor Ajax enigszins kunnen beperken. De uitkomst van de competitie zal dus bepalend zijn voor de uiteindelijke financiële positie van Ajax op de tv-ranglijst. Er is ook nog de mogelijkheid dat Ajax de tweede plek weet te behouden, wat zou vereisen dat ze maximaal één plek lager eindigen dan Feyenoord in de eindrangschikking.

Naast de financiële aspecten werpt de tekst ook een blik op andere zaken die in de voetbalwereld spelen. Er wordt een licht ironische blik geworpen op de commentaar van de commentator. Daarnaast wordt er opgemerkt dat Vitesse ondanks strafpunten nog steeds kans maakt op de play-offs, wat wordt gezien als een prestatie. De tekst reflecteert ook op de gevoeligheden rondom nationaliteit en spelers die voor landen uitkomen die niet hun eigenlijke nationaliteit vertegenwoordigen, met een opmerking over de nasleep daarvan. Er wordt een vergelijking getrokken met de reacties van Argentijnse voetballers en de controverse rondom de uitspraken van Louis van Gaal over Lionel Messi. Tot slot worden er suggesties gedaan voor methoden om tot rust te komen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAC dreigt sterkhouder te verliezen: 'Hij zal normaal niet in de KKD spelen'De kans is groot dat Leo Greiml na dit seizoen vertrekt bij NAC Breda. Dat meldt Voetbal International . De in degradatienood verkerende Brabanders zijn zelfs al op zoek naar potentiële opvolgers.

Read more »

Vitesse droomt van play-offs, maar financiële zorgen blijven knagenVitesse maakt een opmerkelijke comeback en lonkt naar de play-offs om promotie, ondanks aanhoudende financiële problemen. De club staat aan de top van de vierde periode, maar de onzekerheid rond de toekomst blijft de fans bezighouden.

Read more »

Spanning stijgt nu Amerikaanse marine dreigt met zeeblokkade Iran: wat gaat er gebeuren?De Amerikaanse legertop stelt dat vanaf 16.00 uur alle schepen die van of naar Iraanse havens worden tegengehouden.

Read more »

Ajax-trainer García niet blij met dure Ajax-aanvaller: 'Hij is héél ontevreden'Ajax-trainer Óscar García is 'héél erg ontevreden' over Kasper Dolberg. Dat meldt Mike Verweij, die de Amsterdamse club op de voet volgt namens De Telegraaf , in de podcast Kick-off .

Read more »

VS start zeeblokkade Iran: Trump dreigt met vernietiging van Iraanse schepenDe Verenigde Staten hebben een zeeblokkade ingesteld tegen Iran, wat heeft geleid tot verhoogde spanningen in de regio. President Trump waarschuwde dat Iraanse marineschepen vernietigd zullen worden als ze de blokkade naderen. Ondertussen observeert de wereld hoe schepen reageren op de blokkade en wat de Iraanse reactie zal zijn.

Read more »

Olielek dreigt grote gevolgen te hebben voor natuurgebieden ZeelandAlle lagen van de voedselketen kunnen er last van krijgen. Op het water is een melkachtige gloed te zien. 'Ik ben bang dat dat de sluipmoordenaar zal zijn.'

Read more »