Financiële problemen bij Brest: club op kruispunt, verkoop mogelijk

Brest kampt met ernstige financiële problemen ondanks deelname aan Champions League. Eigenaar Denis Le Saint overweegt verkoop en houdt Multi Club Ownership-model open.

Ook Brest heeft het financieel zwaar. De club deed in het seizoen 2024/25 nog mee in de Champions League , maar had het afgelopen jaar alsnog de grootst mogelijke moeite om ook maar iets te kunnen investeren.

Er waren zelfs ploegen in de Ligue 2 die grotere budgetten konden overleggen dan Brest. Daarmee is het niet de enige club op het hoogste niveau van Frankrijk die het lastig heeft. Olympique Lyon is misschien nog wel het bekendste voorbeeld van financiële wanorde de laatste jaren. Het is voor Brest eigenaar Denis Le Saint de reden om te gaan luisteren als iemand met een bod komt.

Ook omdat er bij Brest het gevoel leeft dat de club sowieso op een kruispunt staat. Sportief directeur Grégory Lorenzi, die de club van het tweede niveau naar de Champions League leidde, vertrok naar Olympique Marseille en het is ook nog niet zeker of trainer Éric Roy blijft. Een frisse wind zou misschien wel eens kunnen werken, meent ook Le Saint.

Volgens L'Équipe zegt Le Saint: 'De club verkopen aan iemand die niet het beste met de club voor heeft, is uit den boze.

' De club als onderdeel van een Multi Club Ownership-model wilde hij dan weer niet uitsluiten. 'We willen alle opties openhouden. ' 'We moeten bereid zijn om een oplossing te vinden. We kunnen niet eeuwig blijven teren op de Champions League-jackpot en de afname van de tv-gelden dwingt ons om erover na te denken.

Als de tv-gelden ons in de weg blijven zitten, kunnen we het op deze manier op een gegeven moment niet meer aan', luidde Le Saint de noodklok. En dus mogen ook eigenaren van andere clubs zich melden.

'Stel je voor dat een grote Engelse club, die net als wij in het rood speelt, interesse zou hebben in een club als Brest', dagdroomde de eigenaar. 'Er is nog geen contact, maar dan zouden we geen nee kunnen zeggen. ' Sportjournalist Romain Molina weet te vertellen wat de club moet kosten. Voor zestig miljoen euro is er zaken te doen met de Bretonse club. Misschien is het iets voor superfan Micah Richards





