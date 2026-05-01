Finale Noordelijk Bekertoernooi niet in Steenwijk door zorgen 'd Olde Veste

De finale van het noordelijk bekertoernooi tussen HZVV en FC Surhústerfean gaat niet door in Steenwijk. Gastheer 'd Olde Veste heeft de organisatie afgezegd vanwege zorgen over de veiligheid van het veld en de faciliteiten. HZVV is verrast en zoekt naar een alternatieve locatie.

De finale van het noordelijke bekertoernooi, waar HZVV uit Hoogeveen zich al op voorbereidde, zal niet doorgaan in Steenwijk zoals gepland. De oorspronkelijke gastheer, 'd Olde Veste, heeft op het laatste moment afgezien van de organisatie.

De reden hiervoor zijn zorgen over de veiligheid van het veld en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor een wedstrijd van dit kaliber. HZVV-voorzitter Albert Jan Giethoorn toont zich verbijsterd over deze beslissing, aangezien de club al concrete voorbereidingen had getroffen voor de wedstrijd tegen FC Surhústerfean, die gepland stond op woensdagavond 13 mei. Kaarten waren reeds gedrukt en er waren bussen gecharterd door supporters van beide teams.

De late afzegging van 'd Olde Veste' zorgt voor aanzienlijke logistieke en organisatorische uitdagingen. Giethoorn benadrukt dat de club alles in het werk stelt om de finale toch nog tot een succes te maken, zowel sportief als commercieel, voor beide deelnemende teams en de uiteindelijke gastheer. De beslissing van 'd Olde Veste, een club die zelf recentelijk de beker won in zowel 2024 als 2025 en zich enthousiast aanmeldde als gastheer voor de finale van 2026, komt onverwacht.

Giethoorn suggereert dat de club wellicht onderschat heeft welke eisen er gesteld worden aan de organisatie van een dergelijke finale. Hij wijst op het ontbreken van een tribune langs het veld en het feit dat er drank in flessen wordt verkocht, wat niet ideaal is voor een wedstrijd met potentieel veel toeschouwers.

HZVV heeft 'd Olde Veste' reeds gewezen op deze punten en aangeboden om te helpen met het leveren van stewards, maar de club heeft uiteindelijk besloten de organisatie niet voort te zetten. Giethoorn geeft aan dat 'd Olde Veste' waarschijnlijk tot de conclusie is gekomen dat de organisatie te complex en kostbaar zou zijn. De club heeft mogelijk de omvang van de benodigde inspanningen onderschat en de risico's op het gebied van veiligheid en ordehandhaving te hoog ingeschat.

Dit alles heeft geleid tot de pijnlijke beslissing om de organisatie van de finale te annuleren. Ondanks de tegenslag blijft HZVV optimistisch over het vinden van een alternatieve locatie voor de finale. De club heeft al een aantal potentiële speellocaties voorgesteld aan FC Surhústerfean, maar Giethoorn wil de namen van deze locaties nog niet publiekelijk maken om de onderhandelingen niet te bemoeilijken.

Hij hoopt dat er snel een overeenkomst kan worden bereikt met de tegenstander, zodat de finale alsnog kan doorgaan. De huidige situatie is vervelend voor alle betrokken partijen, inclusief 'd Olde Veste', die nu met de gevolgen van hun beslissing te maken heeft. Giethoorn benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen de clubs om de finale tot een succes te maken. Hij roept supporters en betrokkenen op om geduld te hebben en vertrouwen te houden in een positieve afloop.

De club is vastbesloten om er een onvergetelijke voetbalavond van te maken, ondanks de onverwachte obstakels.





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HZVV FC Surhústerfean Noordelijk Bekertoernooi D Olde Veste Steenwijk Finale Veiligheid Alternatieve Locatie

United States Latest News, United States Headlines

