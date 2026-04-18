Finale KNVB Beker: AZ en NEC strijden om de Dennenappel in De Kuip

De Eurojackpot KNVB bekerfinale tussen AZ en NEC staat zondagavond op het programma in De Kuip. Beide ploegen hebben een uitstekend seizoen achter de rug en dromen van het winnen van de felbegeerde trofee. Belangrijke knopen moeten worden doorgehakt op de keeperspositie en in de verdediging, terwijl de terugkeer van Jordy Clasie AZ versterkt. De finale belooft een spannend duel te worden met onzekerheden over de opstellingen van beide teams.

Zondagavond staat om 18:00 uur in De Kuip te Rotterdam de climax van het Nederlandse bekervoetbal op het programma: de finale van de Eurojackpot KNVB beker tussen AZ en NEC . Beide ploegen hebben een uitstekend parcours afgelegd om deze felbegeerde eindstrijd te bereiken, en de spanning is voelbaar.

De 'dennenappel', zoals de beker liefkozend wordt genoemd, lonkt voor beide clubs die dromen van een trofee om hun seizoen mee te bekronen. Voor AZ zou dit de eerste KNVB beker sinds 2013 zijn, terwijl NEC sinds 1994 geen beker meer heeft gewonnen.

De trainers, Maarten Martens voor AZ en Dick Schreuder voor NEC, hebben hun teams naar deze finale geleid met een mix van tactische vernuft, vechtlust en individuele klasse. De voorbereidingen zijn getroffen, de plannen gesmeed, en nu is het aan de spelers om op het veld te laten zien wie de sterkste is.

Een van de meest prangende vragen rondom deze finale betreft de keeperspositie bij beide teams. Bij AZ lijkt Rome-Jayden Owusu-Oduro een herkansing te krijgen voor de bekerfinale. Afgelopen jaar stond hij ook onder de lat in de verloren eindstrijd, en na de zware Conference League-wedstrijd van Jeroen Zoet op donderdag in het B-elftal, is de verwachting dat Owusu-Oduro opnieuw het doel zal verdedigen. Dit biedt hem de kans om zijn eerdere teleurstelling weg te spoelen en zich te bewijzen.

Bij NEC is de situatie vergelijkbaar. Trainer Dick Schreuder heeft gedurende het bekertoernooi vaker gekozen voor een bekerkeeper, en de kans is groot dat Jasper Cillessen opnieuw de voorkeur krijgt boven Gonzalo Crettaz. Hoewel Schreuder tijdens het persmoment op vrijdag nog geen definitieve uitspraak deed, wijst alles erop dat Cillessen tussen de palen zal staan. Dit is een cruciaal duel voor beide doelmannen om hun waarde te tonen en hun team naar de overwinning te leiden.

De druk op de schouders van de doelverdedigers is altijd groot in een finale, en dit jaar is dat niet anders. De keuzes van de trainers op deze positie kunnen doorslaggevend zijn. Naast de keeperskwestie zijn er andere belangrijke spilfiguren die het verschil kunnen maken. De terugkeer van de ervaren Jordy Clasie is van immense waarde voor AZ. De aanvoerder lijkt te starten op het middenveld en zal daar samen met Kees Smit en Sven Mijnans een ijzersterke controlerende linie vormen. Clasie brengt rust, ervaring en leiderschap, eigenschappen die onmisbaar zijn in een finale.

Voor NEC is er echter ook onzekerheid. Verdediger Ahmetcan Kaplan, gehuurd van Ajax, is een twijfelgeval. Zijn fysieke gesteldheid zal tot op het laatste moment bekeken worden, en mocht hij niet fit genoeg zijn, dan zal Deveron Fonville waarschijnlijk zijn plaats innemen in de defensie. De enige speler die AZ sowieso moet missen, is spits Jizz Hornkamp. Hij kampt met een zware enkelblessure en zal hierdoor niet inzetbaar zijn voor deze belangrijke wedstrijd.

De opstellingen die verwacht worden, geven een indicatie van de plannen van de trainers: AZ met Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal. NEC's opstelling blijft nog deels een verrassing, met name rondom de definitieve keuzes in de aanval en op het middenveld, waar onder andere Kodai Sano en Koki Saito belangrijke spelers zijn. De tactische strijd tussen de coaches zal ongetwijfeld net zo intens zijn als de strijd op het veld, en elke kleine fout kan grote gevolgen hebben. De finale belooft een nagelbijtend spektakel te worden, waarin beide ploegen alles zullen geven voor de ultieme eer: de KNVB beker winnen.





