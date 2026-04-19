Finale KNVB Beker: AZ en NEC Laten Opstellingen Los, Clasie Keert Terug

De strijd om de Eurojackpot KNVB Beker tussen AZ en NEC nadert, met beide clubs die hun definitieve opstellingen hebben vrijgegeven. Voor AZ markeert de terugkeer van Jordy Clasie naar het middenveld een belangrijke impuls, terwijl NEC vasthoudt aan Jasper Cillessen tussen de palen.

De spanning stijgt tot grote hoogte nu zowel AZ als NEC hun definitieve opstellingen hebben vrijgegeven voor de felbegeerde Eurojackpot KNVB Bekerfinale. Voetbal liefhebbers kunnen zich opmaken voor een waar spektakel, waarin de tactische keuzes van de trainers een cruciale rol zullen spelen in het bepalen wie de beker mee naar huis mag nemen. Bij AZ heeft trainer Leeroy Echteld na lang beraad een beslissing genomen over de positie onder de lat.

Rome-Jayden Owusu-Oduro zal de doelverdediging voor zijn rekening nemen, een keuze die niet geheel verrassend is gezien zijn eerdere prestaties in de bekerfinale vorig seizoen. Voor Owusu-Oduro staat een solide viermansverdediging, bestaande uit Elijah Dijkstra, Wouter Goes, Alexandre Penetra en Mees de Wit. Deze defensieve linie zal erop gebrand zijn om de aanvallende impulsen van NEC te neutraliseren. Een welkome terugkeer op het middenveld voor AZ is die van Jordy Clasie. Na een periode van hard werken aan zijn fitheid, is hij volledig speelklaar en wordt verwacht dat hij het middenveld van AZ zal versterken. Samen met Kees Smit en Peer Koopmeiners vormt hij een ijzersterk blok dat controle moet uitoefenen op het spel. Sven Mijnans zal waarschijnlijk vanaf de rechterflank opereren, met de opdracht om gevaar te stichten en doelpunten te forceren. In de aanval is Troy Parrott aangewezen als de man die de goals moet maken, ondersteund door Ro-Zangelo Daal. De formatie van AZ is dus: Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Koopmeiners, Smit; Mijnans, Parrott, Daal. Bij NEC is Jasper Cillessen zoals verwacht de onbetwiste bekerkeeper en zal hij de finale vanuit die rol aanvangen. Voor hem staat een driemansverdediging opgesteld met Eli Dasa, Philippe Sandler en Deveron Fonville. De aanwezigheid van Ahmetcan Kaplan is helaas niet mogelijk vanwege een blessure, wat een aderlating betekent voor de defensie van de Nijmegenaren. Trainer Dick Schreuder heeft verder grotendeels vastgehouden aan de vertrouwde elementen in zijn team. Het middenveld wordt bezet door een viertal: Sami Ouaissa, Kodai Sano, Darko Nejasmic en Basar Önal. Zij zullen proberen het spel van AZ te ontregelen en hun aanvallers van de nodige ballen te voorzien. In de voorhoede rekent NEC op de creativiteit en doelgerichtheid van Tjaronn Chery, Bryan Linssen en Noë Lebreton om het net te laten bollen. De opstelling van NEC belooft dus ook vuurwerk op het veld, met een mix van ervaring en jong talent. De opstellingen bieden een fascinerend inkijkje in de plannen van beide trainers. AZ lijkt met de terugkeer van Clasie te mikken op controle en een stabiel middenveld, terwijl NEC met een beweeglijke voorhoede en een driemansverdediging probeert de tegenstander te verrassen. De finale belooft een tactische schaakpartij te worden, waarbij elke fout kan worden afgestraft en elke briljante actie het verschil kan maken. De fans van beide clubs zullen hun teams ongetwijfeld luidkeels aanmoedigen om hen naar de eindzege te schreeuwen. Het is afwachten welke tactiek uiteindelijk de overhand zal krijgen en wie zich mag kronen tot winnaar van de Eurojackpot KNVB Beker





