Filipe Luís' certificaat zorgt voor vertraging in trainerscarrière

De ervaren Braziliaan Filipe Luís wordt al langere tijd gezien als een veelbelovende trainer, maar het ontbreken van de UEFA PRO-licentie houdt een benoeming in Europa tegen. Na een succesvolle periode bij Flamengo, waar hij vijf prijzen naar huis bracht, loopt zijn doorbraak in het Europese voetbal vast. Bayer Leverkusen in Duitsland en AS Monaco in Frankrijk zijn geïnteresseerd, maar vanwege de licentie-eis kunnen ze hem niet officieel aanstellen. Monaco is zelfs bereid om elke wedstrijd een boete van 25.000 euro te betalen totdat hij zijn licentie heeft verkregen. De club hoopt op een dispensatie van de Franse liga.

Omdat Filipe Luís nog geen UEFA PRO-licentie heeft, mag de veertigjarige oud-speler van onder meer Atlético Madrid, Chelsea en Flamingo eigenlijk nog niet op eigen benen staan in Europa.

Alleen als de voormalig (jeugd)speler van Ajax langer dan drie jaar had getraind in Zuid-Amerika, vervalt die eis. Filipe Luís werd in maart na een succesjaar met vijf prijzen al Vanwege zijn prestaties bij de Braziliaanse topclub staat Filipe Luís er goed op in Europa, maar Bayer Leverkusen zag vanwege de kwestie met zijn licentie af van het vastleggen van de veelbelovende trainer.

De Bundesliga-club is op zoek naar een vervanger voor Kasper Hjulmand, die na een teleurstellend seizoenMonaco zag zijn kans schoon en heeft Filipe Luís in de coulissen inmiddels klaarstaan als opvolger van Belgisch oud-international Pocognoli, in Nederland bekend van zijn tijd bij AZ. Volgensnemen de Monegasken op de koop toe dat ze elke wedstrijd een boete van 25 duizend euro moeten betalen, zolang Filipe Luís zijn licentie niet op orde heeft.

Het verhaal gaat dat de club van Jordan Teze nog wel hoopt op dispensatie van de Ligue 1





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Filipe Luís UEFA PRO-Licentie Bayer Leverkusen AS Monaco Trainerscarrière Flamengo Licentie Boete Ligue 1 Kasper Hjulmand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

João Fonseca Stast in Rolands Garros Brengt Kwartfinales Voor Eerste KeerDe 19-jarige Braziliaan João Fonseca verwijdert Casper Ruud in een dramatische match en bereikt voor de eerste keer de kwartfinales van Roland Garros. Ook Iga Swiatek verloor in de achtste finals.

Read more »

Einde samenwerking Pocognoli bij AS Monaco na één seizoen, Luis als mogelijke opvolgerNa een moeilijke eindfase in de Ligue 1 waarbij AS Monaco veelpunten verloor, is het trainerstaking met Sébastien Pocognoli beëindigd. De club bedankt hem en zoekt verder; Filipe Luis lijkt de favoriete kandidaat voor de opvolging.

Read more »

Transferzomer: Buitenlandse interesse in PSV-spelers Mauro en KovarPSV rekent deze transferzomer met buitenlandse interesse voor onder andere de Braziliaan Mauro en doelman Matej Kovar. Clubs zoals Porto, Como en Real Betis zouden Mauro op het spit hebben, terwijl SSC Napoli achter Kovar aan zit. Ook exists er onzekerheid rond Ricardo Pepi na de mislukte transfer naar Fulham.

Read more »

'AS Monaco bereid om boete van 25.000 euro per duel te betalen voor Filipe Luis'Filipe Luís stond op het punt om de nieuwe hoofdtrainer van Bayer Leverkusen te worden, maar omdat de veertigjarige Braziliaan niet over de juiste trainerspapieren beschikt, zag de Duitse club daarvan af, zo meldt de Duitse tak van Sky Sports . De club zou voor iedere wedstrijd waarbij Luís als hoofdtrainer fungeert een boete moeten betalen.

Read more »