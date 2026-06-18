FIFA verwijdert honderdduizenden haatdragende berichten tijdens WK 2026

De wereldvoetbalbond heeft tijdens het huidige WK 2026 bijna 388.000 schadelijke online reacties verwijderd, een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorige editie. Met de Social Media Protection Service probeert FIFA spelers en officials te beschermen tegen digitale intimidatie.

FIFA heeft gedurende het WK 2026 honderdduizenden haatdragende reacties online verwijderd, onderdeel van een bredere inspanning om spelers, teams en officials te beschermen tegen digitale misbruik.

De World Cup, die plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, wordt ondersteund door de FIFA Social Media Protection Service, een dienst die in realtime online inhoud monitort en verwijderd wat schadelijk is. Tijdens een panel waarin de cijfers werden gepresenteerd, was oud-AC Milan-speler en Ballon d'Or-winnaar George Weah aanwezig.

De FIFA meldt dat sinds de start van het toernooi op 11 juni meer dan 3,8 miljoen reacties en berichten zijn beoordeeld, waarvan 388.000 zijn verwijderd omdat ze als schadelijk werden aangemerkt. Dit aantal is een sterke stijging ten opzichte van het vorigeWK, waar iets minder dan driehonderdduizend reacties werden verwijderd.

Weah geeft aan dat er weinig verandering is in de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal, en benadrukt dat voetbal meer is dan alleen een spel: het draait om saamhorigheid en het opvoeden van jongeren tot liefdevolle mensen. Hij stelt dat discriminatie geen plaats mag hebben in de samenleving





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