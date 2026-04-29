FIFA Verhoogt WK-Premies Na Kritiek, Discussie Over Competitie-Integriteit in Nederland

De FIFA heeft de premies voor deelnemende landen aan het Wereldkampioenschap verhoogd na kritiek van landen als Duitsland. Tegelijkertijd is er discussie ontstaan over de integriteit van de Eredivisie, met zorgen over juridische druk en salariseisen voor buitenlandse spelers.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft een significante verhoging doorgevoerd in de premies voor de deelnemende landen aan het aankomende Wereldkampioenschap . Deze beslissing volgt op stevige kritiek, met name van landen als Duitsland , die bezwaren hadden geuit over de aanvankelijk vastgestelde bedragen in relatie tot de hoge kosten die gepaard gaan met deelname en voorbereiding in het gastland, de Verenigde Staten.

De oorspronkelijke premie voor de voorbereidende fase, vastgesteld op 1,25 miljoen euro, werd door de Duitse voetbalbond als ontoereikend beschouwd om de kosten te dekken. Na overleg heeft de FIFA ingestemd met een verhoging naar ruim boven de twee miljoen euro. Deze aanpassing is een direct gevolg van de druk die vanuit verschillende deelnemende landen is uitgeoefend, die wezen op de noodzaak van een eerlijkere verdeling van de financiële middelen. De verhoging beperkt zich niet tot de voorbereidingsfase.

Ook de startpremie voor het Wereldkampioenschap is substantieel verhoogd naar een totaal van 8,5 miljoen euro per deelnemend land. Het totale bedrag dat de FIFA beschikbaar stelt voor het gehele eindtoernooi, met 48 deelnemende landen, bedraagt nu een indrukwekkende 871 miljoen euro. Dit omvat niet alleen de startpremies en voorbereidingsgelden, maar ook aanzienlijke bonusbedragen voor het bereiken van latere rondes.

De uiteindelijke winnaar van het Wereldkampioenschap zal een recordbedrag van 43 miljoen euro ontvangen, wat de financiële aantrekkingskracht van het toernooi verder vergroot. De verhoogde premies zijn bedoeld om de financiële lasten voor de deelnemende landen te verlichten en hen in staat te stellen optimaal te presteren. De FIFA benadrukt dat deze investering in het Wereldkampioenschap een weerspiegeling is van het belang dat zij hecht aan de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd.

Naast de discussie over de FIFA-premies, is er ook kritiek geuit op de gang van zaken in de Nederlandse Eredivisie. Voetbalbestuurder Van Leeuwen waarschuwt voor een mogelijk domino-effect van kortgedingen als NAC Breda in een juridische strijd gelijk krijgt. Hij vreest dat andere clubs soortgelijke procedures zullen starten, wat zou kunnen leiden tot het niet uitspelen van de competitie.

Van Leeuwen's uitspraak wordt door velen beschouwd als een poging om druk uit te oefenen op de rechtspraak, wat hij zelf afkeurt. Hij benadrukt dat de uitspraak gebaseerd moet zijn op juridische gronden, ongeacht de mogelijke consequenties. Daarnaast wordt er op gewezen dat de hoge salariseisen voor niet-EU-spelers in de Eredivisie, gebaseerd op 150% van het gemiddelde salaris, clubs in staat stellen spelers aan te trekken die ze anders niet zouden kunnen betalen, wat als competitievervalsing kan worden beschouwd.

