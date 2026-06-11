FIFA-verbod voor Haïti, Algerije en meer voor WK

Haïti heeft enkele uren voor het officiële begin van het WK nog een lading nieuwe wedstrjidshirts moeten regelen. De FIFA heeft het Caribische land namelijk verboden te spelen in het tenue dat het oorspronkelijk voor ogen had. Ook Algerije en scorende Hadj Moussa zijn klaar voor het WK.

Haïti heeft enkele uren voor het officiële begin van het WK nog een lading nieuwe wedstrjidshirts moeten regelen. De FIFA heeft het Caribische land namelijk verboden te spelen in het tenue dat het oorspronkelijk voor ogen had.

Haïti wilde met het shirt de onafhankelijkheidsstrijd van het land in 1802 afbeelden. Er is een Poolse vlag te zien, omdat een Poolse brigade de Haïtianen destijds hielp bij de opstand tegen de Fransen. Ook Algerije en scorende Hadj Moussa klaar voor WK, heeft de voorbereiding op het WK afgerond. Vannacht werd er in Kansas nog een oefenduel gespeeld tegen Bolivia, dat de Algerijnen met 4-0 wonnen.

Feyenoorder Anis Hadj Moussa kwam opnieuw tot scoren, net als tegen Oranje. Hij zette op aangeven van Ramiz Zerrouki de 4-0 op het bord na een uur spelen. Vanavond om 21.00 uur Nederlandse tijd wordt het WK voetbal geopend door Mexico en Zuid-Afrika. Of dat allemaal op tijd gaat plaatsvinden, wordt in Mexicaanse media betwist.

Er worden namelijk veel protesten en demonstraties verwacht. In totaal hebben zeker zeven groeperingen al aangekondigd te gaan demonstreren. Leraren die een loonsverhoging eisen, hebben bijvoorbeeld het centrale stadsplein Zócalo al volgebouwd met tenten. Verder was er vannacht al een mars voor mensen die de afgelopen jaren 'verdwenen' in Mexico, waarschijnlijk door bendegeweld en drugskartels.

Mexico heeft volgens persbureau AP minstens 100.000 soldaten, mariniers en leden van de nationale garde ingezet in de drie speelsteden om de rust te bewaren. Volgens president Claudia Sheinbaum is de situatie onder controle. Engeland heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK overtuigend met 3-0 gewonnen van Cost Rica. In een wedstrijd waarin bondscoach Thomas Tuchel al zijn elf basisspelers wisselde, kwamen de doelpunten van Declan Rice, Anthony Gordon en Ollie Watkins.

De wedstrijd in het Inter&Co Stadium in Orlando begon bijna een uur later dan gepland door een hevige stortbui die de grasmat volledig onder water zette. Gelukkig duurde het niet lang voordat de zon doorbrak en er gevoetbald kon worden. Luister nu naar de NOS Voetbalpodcas





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