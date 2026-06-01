FIFA toestaat drinkpauzes met laptop tijdens WK-wedstrijden

De Amerikaanse hitte heeft de FIFA ertoe gebracht om drinkpauzes tijdens WK-wedstrijden toe te staan. Bondscoach Mauricio Pochettino van de Verenigde Staten maakte gebruik van deze regeling om zijn spelers instructies te geven.

De Amerikaanse hitte heeft de FIFA ertoe gebracht om drinkpauzes tijdens WK-wedstrijden toe te staan. Bondscoach Mauricio Pochettino van de Verenigde Staten maakte gebruik van deze regeling om zijn spelers instructies te geven.

Hij nam een laptop mee en liet zijn spelers kijkbeelden van de wedstrijd zien. Hierdoor kregen spelers zoals Sergiño Dest en Ricardo Pepi duidelijke instructies. De bondscoach gaf zijn analyticus opdracht om de wedstrijdbeelden te laten lopen en gaf zijn spelers instructies over hoe ze moesten spelen. Het idee van Pochettino deed aardig wat stof opwaaien, maar hij gaf toe dat er contact is geweest met de FIFA over deze regeling.

Het is niet duidelijk of dit wel toegestaan is, maar de komende oefeninterland van de Verenigde Staten zal misschien duidelijkheid brengen over deze zaak. Na de oefenwedstrijd tegen Duitsland begint het WK in eigen land voor de Verenigde Staten, met Paraguay als eerste tegenstander. De Verenigde Staten zullen daarna ook tegen Australië en Turkije spelen





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA WK Drinkpauzes Laptop Mauricio Pochettino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Opnieuw Amerikaanse aanval op boot in Stille Oceaan: 3 dodenIn een bericht op X stelt het Amerikaanse leger dat inlichtingendiensten hadden vastgesteld dat het schip zich op een bekende drugssmokkelroute bevond.

Read more »

Koeman verduidelijkt oefenplan vóór WK: Oezbekistan en extra minuten voor alle spelersBondscoach Ronald Koeman legt uit waarom het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan speelt en hoe de medische staf spelers voorbereidt op de Amerikaanse hitte.

Read more »

Amerikaanse aanval op Iraanse installaties bij de Straat van HormuzHet Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend radar- en commandocentra van Iran bij de Straat van Hormuz aangevallen, in reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren door Iran.

Read more »

Bondscoach Aguirre bekendt WK-selectie Mexico met Chávez en GiménezBondscoach Javier Aguirre heeft de WK-selectie van Mexico bekendgemaakt, met daarin onder anderen AZ-verdediger Mateo Chávez en oud-Feyenoorder Santiago Giménez. Beide spelers hebben een minder sterk seizoen achter de rug, maar maken deel uit van de 26-koppige selectie voor hetWK in eigen land. Ook de 40-jarige doelman Ochoa staat op de lijst, voor zijn zesde WK. Ochoa is in Nederland vooral bekend van zijn indrukwekkende optreden in de achtste finales van het WK 2014 tegen Nederland.

Read more »