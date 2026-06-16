FIFA staat Donald Trump toe om wereldbeker te overhandigen op WK-finale

De FIFA heeft president Donald Trump toestemming gegeven om de wereldbeker aan de winnende team na de WK-finale te overhandigen en op het podium te blijven staan tijdens de ceremonie. Deze beslissing breekt met de regel dat alleen een speler van het winnende team de trofee mag geven. De wijziging volgt op eerdere incidenten waarbij Trump op het podium bleef staan na een clubcompetitie. Mogelijk wil de FIFA nieuwe gênante situaties voorkomen. Trump zal aanwezig zijn bij de WK-finale op 19 juli in New Jersey en mogelijk ook andere wedstrijden bijwonen.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft een uitzonderlijke beslissing genomen die voor veel discussie zal zorgen: Amerikaanse president Donald krijgt toestemming om na de WK-finale de wereldbeker te overhandigen aan het winnende team.

Daarnaast mag de Republikeinse president op het podium blijven staan wanneer de troffe de lucht in gaat, wat in tegenstelling staat tot de gebruikelijke protocollen. Volgens journalist Ben Jacobs heeft de FIFA geen bezwaar gemaakt toen dit onderwerp intern werd besproken. Hiermee breekt de FIFA met de lang bestaande regel dat uitsluitend een speler of functionaris van het winnende team de beker mag presenteren.

Het is ook ongebruikelijk dat een derde partij, zoals een staatshoofd, tijdens het liften van de trofee op het podium aanwezig blijft. Deze versoepelde regelgeving is niet zonder reden ingevoerd. Het herinnert sterk aan wat er gebeurde tijdens het WK voor clubs vorig jaar, waarbij Chelsea de titel won op Amerikaanse bodem. Na de overhandiging van het zilverwerk bleef president Trump onverwachts op het podium staan, wat verbaasde reacties teweegbracht, onder andere bij Chelsea-speler Cole Palmer.

FIFA-president Gianni Infantino probeerde toen via gebaren aan te geven dat Trump het podium moest verlaten, maar de president negeerde dit. De gênante situatie wilde de FIFA blijkbaar niet herhalen en heeft daarom zijn protocollen aangepast. Trump zal naar verwachting wel degelijk aanwezig zijn bij de WK-finale op 19 juli in het MetLife Stadium in New Jersey.

Zijn onvoorspelbare, drukke agenda maakte het eerder onmogelijk om het openingsduel van de Verenigde Staten tegen Paraguay bij te wonen, maar de finalefiguur staat vast op zijn agenda. Daarnaast is het mogelijk dat hij ook andere wedstrijden tijdens het toernooi zal bezoeken. Washington D.C. baseert deze [[ontwikkeling]] op de ervaringen van het vorige WK voor clubs, waar Trump al een prominente rol speelde ondanks deprotocolle bezwaren.

De president zal waarschijnlijk maximale media-aandacht zoeken en optimaal gebruik maken van de versoepelde FIFA-regels, wat de traditionele ceremonies op zijn kop kan zetten





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