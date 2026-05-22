FIFA-regels WK 2026:大力如äktens bij geblesseerde spelers

In de voorbereiding op het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten zijn er nieuwe FIFA-regels aan het spelen voor de selectie van spelers die geblesseerd raken. Deze regels zijn opgesteld om blessures zoveel mogelijk tegen te houden tijdens de zekering van de definitieve selectie. Op de voorlopige lijst van de FIFA staan maximaal 55 spelers, waar van de definitieve selectie bij de laatste deadline moet zijn gekozen. Voor keepers geldt daarbij een extra uitzondering.

Op 1 juni moeten de 48 deelnemers aan het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten hun selectie hebben aangeleverd. In de periode tussen de deadline en de daadwerkelijke start van het WK op 11 juni kunnen spelers nog geblesseerd raken.

Daar heeft de FIFA regels voor opgesteld. Bij een ernstige blessure of serieuze ziekte mag een land een speler van de definitieve selectie vervangen, waarbij de FIFA op basis van een medisch rapport moet kunnen vaststellen dat de desbetreffende speler niet kan deelnemen aan het toernooi. Daarnaast mag deze wissel uitsluitend tot maximaal 24 uur voor de eerste groepswedstrijd van het land worden uitgevoerd. Daarna vervalt de mogelijkheid.

Mocht een speler ernstig geblesseerd of ziek raken, kan er geen vervanger meer worden opgeroepen. De vervanger moet overigens op de voorlopige lijst van 35 tot 55 spelers hebben gestaan, die in een eerder stadium is aangeleverd bij de FIFA. Voor keepers geldt een extra uitzondering. Een doelman kun je gedurende het toernooi altijd vervangen bij een ernstige blessure of ziekte.





