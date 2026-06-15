FIFA onderzoekt assistent-VAR om omstreden handgebaar tijdens Zweden-Tunesië

De FIFA onderzoekt een handgebaar van assistent-VAR Shaun Evans tijdens de wedstrijd Zweden-Tunesië, dat mogelijk extreemrechts is. Ondertussen won Zweden met 5-1 en nam de leiding in de poule van Oranje.

De FIFA heeft een onderzoek ingesteld naar scheidsrechterlijk assistent Shaun Evans, die tijdens de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië als assistent- VAR fungeerde. Op televisiebeelden was te zien dat hij een handgebaar maakte dat mogelijk geassocieerd kan worden met extreemrechtse groeperingen.

Toen de videoscheidsrechters aan het publiek werden voorgesteld, vormde Evans met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen als 'White Power' wordt geïnterpreteerd. Hetzelfde gebaar kan echter ook worden gezien als de 'oké-emoji' uit chatsapps, en het wordt regelmatig in een onschuldige context door scholieren gebruikt. De FIFA zal nu vaststellen of er sprake is van een overtreding en of Evans disciplinair moet worden gestraft.

Dit incident overschaduwt de verder sportieve gebeurtenissen van de avond, waarin Zweden met 5-1 won van Tunesië en daarmee de leiding nam in de WK-kwalificatiepoule van Oranje. De wedstrijd zelf kende een bijzonder VAR-moment. De 4-1 van Zweden werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar via sensoren in de bal werd vastgesteld dat de bal tussendoor nog was aangeraakt door Alexander Isak. Hierdoor werd de goal alsnog goedgekeurd.

Het doelpunt van Mattias Svanberg, die de voorzet van Isak binnenkopte, bleek dus geldig na een minutieuze VAR-check. Dit was een van de hoogtepunten in een wedstrijd die bol stond van de goals. Yasin Ayari, wiens vader uit Tunesië komt, opende de score met een afstandsschot. Zijn vader had hem gevraagd om voor Zweden te kiezen uit dankbaarheid voor het land dat hem opving.

Later scoorde Alexander Isak met een snelle omschakeling, gevolgd door een doelpunt van Viktor Gyökeres na een fout in de Tunesische verdediging. Tunesië kwam terug via Omar Rekik, de broer van oud-Oranje-international Karim Rekik, maar Zweden zette de zege kracht bij met een late goal van Ayari. Naast de sportieve acties was er ook aandacht voor het gedrag van Japanse fans. Beelden van vorige WK's tonen hoe Japanse supporters na wedstrijden het stadion schoonmaken.

Een Japanse fan legde via sociale media van de FIFA uit: 'Het zit in onze cultuur. Het is een vorm van respect. We zijn vereerd om hier te zijn, dus we willen geen troep achterlaten.

' Dergelijke gebaren worden vaak geprezen als voorbeeld van sportiviteit en respect. Ondertussen kijkt Oranje met gemengde gevoelens naar de resultaten in deze poule. Zweden heeft de leiding genomen, mede dankzij de sterke prestaties van de spitsen Isak en Gyökeres, die allebei een doelpunt en een assist noteerden. De komende wedstrijden worden cruciaal voor de WK-kwalificatie, en het incident met Evans zal ongetwijfeld nog lang nadreunen





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