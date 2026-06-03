FIFA Introduceert Audiosignaal voor Buitenspel op WK 2026

Op het komende Wereldkampioenschap zal de FIFA een nieuwe technologie inzetten waarbij grensrechters een audiosignaal ontvangen wanneer een speler tien centimeter of meer in buitenspel staat. Dit moet onterichte vlagsignalen en gefrustreerde fans voorkomen.

Sinds de invoering van de VAR (Video Assisted Referee) wordt van grensrechters verwacht dat ze bij enige twijfel over een offsidebeslissing de vlag bij de aanval neerleggen en de speler de mogelijkheid geven de actie af te maken.

Een onterecht vlagsignaal is immers niet meer terug te draaien dankzij de VAR, wat leidde tot een hoop voor niets afgeblazen aanvallen en frustratie onder supporters. Op het komende Wereldkampioenschap (WK) zal dit probleem worden ingeperkt dankzij nieuwe technologie. Volgens de BBC zal de FIFA een audiosignaal systeem inzetten whereby de grensrechter een geluidssignaal ontvangt als een speler tien centimeter of meer in buitenspelpositie staat, waardoor hij zeker is van een flag.

De grensrechter mag het systeem echter niet blindelings vertrouwen; bij vermoeden dat de technologie een fout maakt, moet hij de vlag achterwege laten. De FIFA verklaart dat de techniek in principe geen grote fouten kan maken, behalve in scenario's waarbij meerdere spelers dicht bij elkaar staan, wat soms tot onnauwkeurigheden leidt. Deze technologie werd vorig jaar al getest op het WK voor clubteams, maar destijds was de marge voor buitenspel vijftig centimeter in plaats van tien.

Het nieuwe, nauwkeurigere systeem zou de besluitvorming op het veld moeten verbeteren en de flow van het spel minder onderbreken. De aankondiging van dit audiosignaal systeem is een belangrijke ontwikkeling in het streven naar een betere integratie van technologie in het voetbal. Offsidebeslissingen zijn altijd een kwetsbaar punt geweest vanwege de haastige aard van de grensrechterrol en het grote optreden van momenten waarop een vlag onterecht wordt geheven.

Sinds de introductie van de VAR werd duidelijk dat veel offside calls onjuist waren, maar de VAR kan alleen ingrijpen bij duidelijke en eenduidige fouten, niet bij subtiele marges. Hierdoor ontstond een nieuwe dynamiek waarbij grensrechters terughoudend werden met het geven van een signaal, wat leidde tot talrijke aanvallen die eigenlijk niet hadden mogen doorgaan omdat een speler in buitenspel stond, maar waarvan de grensrechter zich niet zeker was.

Fans en analysts vonden dit vervelend omdat het de spanning en het tempo van het spel ondermijnde. De nieuwe technologie, die draait om millimeterprecisie en een direct audiosignaal naar de grensrechter, lijkt een goede compromisoplossing. Het systeem zal waarschijnlijk gebaseerd zijn op de bestaande Semi-Automated Offside Technology die al is ingezet in verschillende competities, zoals de UEFA Champions League. Daarbij worden meerdere camera's en kunstmatige intelligentie gebruikt om in real time de positie van spelers te bepalen.

De verschuiving van een marge van vijftig naar tien centimeter toont de voortdurende verfijning van de systemen. Het is opmerkelijk dat de FIFA erkent dat het systeem nog niet perfect is, vooral niet bij spaarzame situaties waar spelers bijna gelijktijdig de tweede verdediger passeren. In die gevallen blijft het oordeel van de grensrechter van belang, die nu een geluidshulp krijgt maar steeds zijn eigen visie moet combineren met de techniek.

Dit versterkt het gelsuperviseerde karakter van de beslissing, in tegenstelling tot volledig geautomatiseerde systemen. Voor het WK 2026, dat georganiseerd wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, zal deze audiosignaal functionaliteit een belangrijke vernieuwing zijn. Het toont hoe voetbalcontinueert evolueert door technologie, niet om het menselijke oordeel te vervangen, maar om het te ondersteunen en de algehele kwaliteit van het spel te verbeteren.

Verwacht wordt dat het systeem niet alleen offsidebeslissingen sneller en nauwkeuriger maakt, maar ook de frustratie bij supporters vermindert doordat er minder vaak discussie ontstaat over of een speler al dan niet in een buitenspelpositie stond. Het succes van de implementatie zal grotendeels afhangen van de betrouwbaarheid van het systeem onder alle omstandigheden en de training van de grensrechters om het signaal correct te interpreteren





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