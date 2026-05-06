FIFA in Ophef over Astronomische Ticketprijzen voor WK 2026

De wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de extreme prijzen op de secundaire ticketmarkt voor het WK 2026, terwijl de bond zelf profiteert van de doorverkoop.

De voorbereidingen voor het wereldkampioenschap voetbal van 2026, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Canada, Mexico en de Verenigde Staten, staan momenteel in het teken van een hevige discussie over de toegankelijkheid van het toernooi.

In het centrum van deze storm staan de toegangsprijzen, die door velen als absurd worden ervaren. De wereldvoetbalbond FIFA hanteert voor dit kampioenschap een variabel prijsmodel, waarbij de kosten van de tickets fluctueren op basis van de vraag en het aanbod. Hoewel dit commercieel gezien een slimme zet lijkt, heeft het geleid tot grote frustratie onder de trouwe supporters die hopen hun favoriete nationale team in het stadion te steunen.

Opvallend is dat, ondanks de enorme hype rondom het toernooi, recentelijk bleek dat er nog geen enkele wedstrijd volledig is uitverkocht. Dit suggereert dat de prijzen wellicht zo hoog zijn dat zelfs de grootste voetbalfans ter wereld aarzelen om tot aankoop over te gaan. De grootste bron van woede is echter niet het officiële prijsbeleid, maar de mogelijkheid tot doorverkoop via officiële en onofficiële kanalen.

De regels stellen dat kaarthouders zelf mogen bepalen welk bedrag zij vragen voor hun toegangsbewijzen, wat de weg vrijmaakt voor speculanten en woekeraars. Dit heeft geleid tot situaties die bijna surrealistisch aandoen; zo kwamen er vorige week tickets voor de finale in de omloop met een vraagprijs van maar liefst twee miljoen euro per stuk. Voor de gemiddelde voetbalfan is een dergelijk bedrag ondenkbaar, maar het illustreert de extreme commercialisering van de sport.

Het feit dat dergelijke bedragen zelfs maar genoemd kunnen worden, roept prangende vragen op over de ethiek van de voetbalbond en de bescherming van de consument tegen excessieve prijsopdrijving. Toen de FIFA-president Gianni Infantino werd gevraagd naar deze schokkende prijzen, reageerde hij op een manier die door velen als ongepast of zelfs spottend werd ervaren.

In plaats van een strikt beleid tegen woekerprijzen aan te kondigen, stelde de Zwitser dat het feit dat iemand twee miljoen euro vraagt, niet automatisch betekent dat de tickets ook daadwerkelijk voor dat bedrag worden verkocht. Hij voegde daar zelfs een sarcastische belofte aan toe: mocht er daadwerkelijk iemand zijn die bereid is zo'n astronomisch bedrag te betalen, dan zou hij persoonlijk een hotdog en een cola komen brengen om ervoor te zorgen dat de koper een goede tijd beleeft.

Deze reactie laat een pijnlijk gebrek aan empathie zien voor de gewone supporter en suggereert dat de top van de FIFA de realiteit van de fans volledig uit het oog is verloren. Wat de situatie nog cynischer maakt, is de financiële structuur achter het officiële doorverkoopplatform van de bond. FIFA verdient namelijk direct mee aan deze exorbitante prijzen. In totaal steekt de wereldvoetbalbond ongeveer dertig procent van de opbrengst van elke transactie op het platform in eigen zak.

Dit betekent dat wanneer een ticket voor twee miljoen euro wordt verkocht, de FIFA-kas direct wordt gespekt met bijna zeven ton aan commissie. Hiermee faciliteert de bond niet alleen de doorverkoop, maar profiteert zij actief van de speculatie die de tickets onbetaalbaar maakt voor het grote publiek. Het is een systeem waarbij de bond aan beide kanten verdient: eerst via de initiële verkoop en vervolgens via een percentage van de woekerprijzen op de secundaire markt.

Terwijl de discussie over de miljoenenprijzen voortduurt, blijft de officiële website van de FIFA tickets aanbieden voor de finale, waaronder VIP-pakketten die voor 14.000 euro worden verkocht. Hoewel dit bedrag nog steeds fors is, valt het in het niet bij de prijzen van de speculanten. Echter, zelfs voor deze VIP-tickets is de parkeerkaart nog exclusief, wat opnieuw het beeld schetst van een organisatie die elke mogelijkheid ziet om extra inkomsten te genereren.

De commercialisering van het WK 2026 lijkt hiermee een nieuw dieptepunt te bereiken, waarbij de sportieve waarde van het toernooi volledig wordt overschaduwd door financiële gewinmaximalisatie. De vraag blijft of het voetbal nog wel een sport voor het volk is, of dat het definitief is getransformeerd tot een luxeproduct voor de allerrijksten





