FIFA deelt emotionele video van Gervane Kastaneer voorafgaand aan WK

De FIFA heeft een emotionele video gedeeld met Gervane Kastaneer, de Curaçaose aanvaller die momenteel met Curaçao op het WK speelt. De video toont een prachtige brief van vader Kastaneer, die zijn zoon steunt voorafgaand aan de eerste wedstrijd.

De FIFA heeft een emotionele video gedeeld met Gervane Kastaneer . De dertigjarige aanvaller staat momenteel met Curaçao op het WK. De voetbalbond geeft hem voorafgaand aan de eerste wedstrijd een steuntje in de rug, middels een prachtige brief van vader Kastaneer.

Kastaneer stond in januari 2017 op het punt om voor drie miljoen euro van ADO Den Haag naar FSV Mainz te verkassen, tot het noodlot toesloeg. Een dag voor zijn medische keuring bij Mainz kreeg Kastaneer een bal vol op zijn oog. Wat een transfer van had moeten worden, veranderde in een nachtmerrie, toen de overstap afketste.

'In één seconde veranderde alles. Van jouw mooiste periode naar één van de donkerste hoofdstukken van ons leven', schrijft zijn vader in de brief.

'Mensen zagen alleen een oogblessure, maar wij kennen het echte verhaal. ' De Curaçaose aanvaller hield blijvend schade over aan het incident tegen PEC. Ook toen hij een jaar later alsnog in Duitsland kwam te voetballen, voor Kaiserslautern. De pijn, de onzekerheid, de angst, de tranen en de eindeloze ritten naar Duitsland.

Week na week, alleen maar om bij jou te kunnen zijn. Omdat wij voelden dat jij ons nodig had. Ruim negen jaar later staat hij dus met Curaçao op het WK. Dankzij God mag papa dit bijzondere moment samen met jou meemaken.

En geloof me: dat betekent meer dan woorden ooit kunnen uitleggen. Papa is trots op jou. Wij zijn trots op jou. En heel Curaçao mag trots zijn op jullie.

Kastaneer is zichtbaar emotioneel. Geen woorden voor. Hij noemde mij zijn idool, maar hij is mijn grootste idool. Je bent m'n alles. We hebben het gehaald. Niet alleen ik, jij ook. Dat's it





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