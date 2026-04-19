Fietsverboden in de binnenstad: geldt dit ook voor driewielfietsen van mensen met een beperking?

Onderzoek naar de toepasbaarheid van fietsverboden in binnensteden voor driewielfietsen, met speciale aandacht voor voertuigen gebruikt door mensen met een beperking. De regels zijn complex en afhankelijk van de classificatie van de driewieler.

Stelt u zich eens voor: u wandelt over het Koopmansplein in Assen en ziet een bord met de tekst 'verboden te fietsen'. De meeste mensen zullen dan netjes van hun fiets stappen. Maar wat als iemand op een driewielfiets voorbij rijdt, bijvoorbeeld omdat die persoon slecht ter been is? Geldt zo'n fietsverbod dan ook voor hen? Deze vraag werd gesteld aan de rubriek Zoek het uit! door Anki Riepma Reker. Zij wil graag weten of fietsverboden in de binnenstad ook van toepassing zijn op driewielfietsen, in het bijzonder die gebruikt worden door mensen met een beperking.

Het antwoord op deze vraag is niet zo rechttoe rechtaan als het op het eerste gezicht lijkt. Een driewielfiets wordt namelijk niet automatisch geclassificeerd als een gehandicaptenvoertuig. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hangt dit af van het specifieke ontwerp van de fiets. Indien de fiets speciaal is ontworpen en gefabriceerd voor personen met een beperking, dan kan het voertuig wel onder deze categorie vallen. Echter, iemand die bijvoorbeeld om balansproblemen op een reguliere driewieler rijdt, valt volgens de geldende regels niet automatisch onder deze uitzonderingspositie. Dit blijkt uit informatie afkomstig van het kennisplatform CROW en de Fietsersbond. Dit belangrijke onderscheid is aan de buitenkant van de driewieler vaak niet direct zichtbaar. Daarbij komt nog dat er geen openbare, centrale lijst bestaat waarin eenduidig wordt aangegeven welke fietsen officieel als gehandicaptenvoertuig worden beschouwd. Dit gebrek aan transparantie zorgt er in de praktijk regelmatig voor dat onduidelijkheid ontstaat over welke specifieke regels van toepassing zijn, niet alleen voor de bestuurders maar ook voor de handhavende instanties.

Als een driewielfiets echter wél wordt erkend als een gehandicaptenvoertuig, dan gelden er andere, soepelere regels. Een dergelijk voertuig mag op diverse plaatsen rijden waar ook een scootmobiel is toegestaan. Dit betekent dat de bestuurder zich niet alleen op het fietspad mag begeven, maar ook op de stoep of de rijbaan. Enkel snelwegen en autowegen blijven altijd uitgesloten van gebruik. In voetgangersgebieden, zoals de delen van de binnenstad van Assen, ligt de situatie genuanceerder. De gemeente Assen zelf geeft aan dat fietsen in deze gebieden in principe verboden is om de verkeersveiligheid van voetgangers te waarborgen en te verbeteren. Echter, voor gehandicaptenvoertuigen gelden vaak specifieke uitzonderingen, aangezien deze voertuigen primair bedoeld zijn als een essentieel hulpmiddel om mobiliteit te bevorderen en te behouden voor mensen die anders minder mobiel zouden zijn. Dit is een belangrijke afweging die gemeentes maken bij het opstellen van hun verkeersregels.

De specifieke vraag van Anki komt dus neer op een situatie die afhankelijk is van de precieze omstandigheden. Iemand die op een 'reguliere' driewielfiets rijdt, dient zich te houden aan dezelfde verkeersregels als andere fietsers en dient dus af te stappen in gebieden waar fietsen expliciet verboden is. Echter, wanneer iemand op een driewielfiets rijdt die officieel is aangemerkt en erkend als een gehandicaptenvoertuig, mag diegene vaak wel blijven rijden. Het fundamentele probleem is dat dit cruciale onderscheid aan de buitenkant van de driewieler lang niet altijd duidelijk is, wat in de dagelijkse praktijk tot aanzienlijke verwarring kan leiden. Gemeenten proberen deze problematiek soms te ondervangen door extra voorlichting te geven of bijvoorbeeld specifieke stickers te gebruiken. Echter, op landelijk niveau bestaat er nog steeds geen uniforme en eenduidige regelgeving die dit complexe vraagstuk volledig oplost. Het ministerie werkt weliswaar aan het verduidelijken van de regels, maar concrete en definitieve veranderingen zijn op dit moment nog niet van kracht.





