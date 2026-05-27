Fietsles voor oudere fietsers: dankzij mijn helm leef ik nog

Bijna 60 procent van de dodelijke fietsslachtoffers is 70-plus. In Almere krijgen senioren fietsles van Veilig Verkeer Nederland om hun vaardigheden op te frissen, met speciale aandacht voor het dragen van een helm.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna 60 procent van alle dodelijke fietsslachtoffers 70 jaar of ouder is. Het overgrote deel van deze groep overlijdt na een eenzijdige val, wat aangeeft dat het voor oudere fietsers extra belangrijk is om hun vaardigheden op peil te houden.

In Almere organiseert Veilig Verkeer Nederland daarom speciale fietslessen voor senioren. De 71-jarige cursusleider Henk Kok begeleidt de deelnemers op een parcours dat is afgezet met pionnen. Hier worden reactiesnelheid, evenwicht en behendigheid getraind in uiteenlopende verkeerssituaties. Kok wijst op een veelvoorkomend probleem: "Het grootste probleem met oude mensen op e-bikes is dat ze slingeren op het moment dat ze hun hand uitsteken.

" Hij benadrukt dat het oefenen van deze bewegingen essentieel is om ongelukken te voorkomen. Een van de deelnemers is de 72-jarige Gerard Ruijzenaars, die als enige zonder helm aan de cursus deelneemt.

"Ik heb geen helm", vertelt hij. "Als klein jongetje fiets je al, maar ik dacht misschien is het toch handig om een keer zo'n cursus te volgen. " Na afloop, nadat hij is bekomen van de hitte, besluit hij een helm te kopen. "Absoluut, dit was een goede leerschool.

" Cursusleider Kok kan dat alleen maar aanbevelen. "Het is veel veiliger. Uit cijfers blijkt dat bij zestig procent van de zware ongevallen hersenletsel optreedt. En dat kun je heel simpel met een helm voorkomen.

" Kok voegt eraan toe dat een helm niet alleen beschermt bij een val, maar ook bij onverwachte obstakels zoals laaghangende takken of verkeersborden. De 85-jarige Sia Lubbers is een levend bewijs van het belang van een helm.

"Laatst kreeg ik een enorme klap op mijn hoofd toen ik een slagboom midden op mijn helm kreeg", vertelt ze, nog steeds onder de indruk van dat incident. "Dankzij mijn helm leef ik nog. " Ze verkondigt nu aan iedereen die het maar wil horen om een helm te dragen. "Een ongeluk zit in een klein hoekje.

En we zijn al zo oud, onze tijd komt nog wel", voegt ze lachend toe. De cursus in Almere is slechts een voorbeeld van hoe oudere fietsers hun veiligheid kunnen vergroten. Het advies van Veilig Verkeer Nederland is om regelmatig te oefenen, een helm te dragen en te zorgen dat de fiets in goede staat verkeert, vooral bij e-bikes waar snelheden hoger kunnen liggen. Daarnaast wordt aanbevolen om verlichting en reflectoren te controleren en bij twijfel een fietsvaardigheidscursus te volgen.

Oudere fietsers moeten zich bewust zijn van hun kwetsbaarheid in het verkeer en proactief maatregelen nemen om hun veiligheid te waarborgen. Het is belangrijk dat senioren blijven fietsen voor hun mobiliteit en gezondheid, maar dan wel op een veilige manier. De fietslessen van Veilig Verkeer Nederland bieden een goede gelegenheid om technieken te oefenen en kennis te delen over veilig fietsgedrag.

Door de cijfers van het CBS en de ervaringsverhalen van deelnemers wordt duidelijk dat een helm een cruciale rol kan spelen in het voorkomen van ernstig letsel. Het initiatief in Almere is dan ook een voorbeeld voor andere gemeenten om soortgelijke cursussen aan te bieden. Uiteindelijk gaat het om het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle fietsers, maar in het bijzonder voor de kwetsbare groep van 70-plussers





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fietsveiligheid Ouderen Helm Cursus E-Bike

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Overval op juwelier in Almere-Buiten: slachtoffer beschrijft 'ergste nachtmerrie'Op 14 januari 2025 werd de juwelierswinkel Lucardi in Almere-Buiten overvallen door Ahmed H. (19) met een hamer, terwijl een minderjarige medeverdiep zich met een balletjespistool bedreigde. Na de rechtszaak verklaarde het slachtoffer de overval als de 'ergste nachtmerrie van haar leven'. Three suspects, waaronder de minderjarigen, bleven betrokken bij de zaak.

Read more »

Tanja Coenen ontvangt erepenning van AlmereTanja Coenen heeft dinsdag de erepenning van Almere ontvangen van burgemeester Hein van der Loo. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar inzet voor bewoners in de Almeerse Filmwijk.

Read more »

KNVB kiest voor campusontwikkeling in Zeist, Almere-compas weggevoerdDe Nederlandse Voetbalbond blijft zich richten op de uitbreiding van de KNVB Campus in Zeist, waardoor plannen voor een nieuwe locatie in Almere worden stopgezet. Het ministerie presteert op het vlak van stedelijke planning, samenwerkingen en sportfaciliteiten.

Read more »

KNVB kiest definitief voor thuisbasis Zeist, verhuizing naar Almere te risicovolDe KNVB gaat de toekomstplannen voor de KNVB Campus in Zeist verder uitwerken, in plaats van te verhuizen naar Almere. De voetbalbond noemt een verhuizing naar Almere te risicovol vanwege financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's. Na overleg met gemeente Zeist en provincie Utrecht zijn belangrijke doorbraken bereikt, zoals de mogelijkheid om extra velden op eigen terrein te realiseren.

Read more »