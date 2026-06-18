In een proefstraat in Houten mag je nu al een week niet harder fietsen dan 20 kilometer per uur. Het is een proef van de overheid om fietspaden veiliger te maken. Het onderzoeksbureau is voorzichtig positief, maar sommige inwoners hebben er een hard hoofd in.

Fietsers in Houten houden zich nu wel aan de maximumsnelheid? In een proefstraat in Houten mag je nu al een week niet harder fietsen dan 20 kilometer per uur.

Het is een proef van de overheid om fietspaden veiliger te maken. Het onderzoeksbureau is voorzichtig positief, maar sommige inwoners hebben er een hard hoofd in.

'Je kunt niet een bord neerzetten en dan: aju paraplu. Dat werkt niet.

' Op de Fossa Iberica klagen inwoners al jaren over de verkeersveiligheid. Het is een straat van slechts 130 meter lang, maar er komen dagelijks zo'n duizend fietsers overheen. Met name door overstekende fietsers vanuit andere straten kan het onveilig worden. En dus was het 'bingo' voor onderzoeksbureau Goudappel, vertelt projectleider Wim Korver.

'Dit is een perfecte teststraat, ja. ' Niet eerder is in Nederland geëxperimenteerd met een maximumsnelheid op de fietspaden. De overheid ziet al langer dat fietsers steeds harder gaan rijden en dat dit voor onveilige situaties kan zorgen.

'Vooral als mensen elkaar op een smalle weg als deze gaan inhalen', wijst Korver op de Fossa Iberica, 'wordt de kans op een ongeluk groter. Wij onderzoeken nu voor de overheid of het werkt om 20-borden langs de weg te zetten.

' Het onderzoeksbureau heeft vorige week camera's neergezet en test twee weken lang hoe snel mensen rijden nu er maximumborden staan. Houden mensen zich aan die snelheid, of passen ze hun gedrag helemaal niet aan?

'Dat blijft voor nu de vraag', aldus de projectleider. Wim Korver en zijn team testen vooral op welke manier fietsers en scooteraars gemotiveerd kunnen worden minder hard te rijden. Daarom staan ze op maandagmiddag met een lasergun in de Houtense straat. Wie te hard rijdt, krijgt geen boete maar wel een klein gesprekje.

Toeval of niet: bijna elke fietser rijdt die middag onder de 20.

'Maar dat kan ook aan het oranje hesje liggen dat we aanhebben', geeft Korvers collega Jelle Top toe. Onderzoeksbureau test de snelheid van fietsers in Houten De meeste inwoners kunnen de fietsproef wel waarderen. Ze weten dat fietsstad Houten inderdaad veel fietsers heeft. Maar die vele fietsers zorgen steeds vaker voor onveilige situaties.

'Als er dan weer een fatbike voorbij sjeest, hou ik mijn hart vast', zegt inwoner Ton. 'Dan denk ik: jij rijdt zomaar 40 in het uur. Dat is toch niet normaal?

' Het is voor Houtenaren vooral de vraag of de borden ook echt effect gaan hebben. 'Nee joh', zegt iemand die bij de lasergun van Jelle Top stopt. 'Ik vrees dat het alleen nut heeft als jij hier dag in dag uit komt controleren. Anders zijn mensen die borden zó vergeten.

' Hoewel het onderzoek nog loopt, is Wim Korver van het onderzoeksbureau voorzichtig positief. Met een slag om de arm, zegt hij, want hij moet later in het jaar alle data van de camera's naast elkaar gaan leggen.

'Als je hier staat, merk je dat mensen echt wel op de rem trappen. Ook dat zou al een verbetering zijn. Maar uit alle cijfers moet nog blijken of die theorie ook werkelijkheid blijkt.

' Korver laat de camera's nog tot het einde van de week staan op de Fossa Iberica in Houten. In september gaat zijn team zo'n zelfde test uitvoeren in Amsterdam. Inwoner Irene haalt haar schouders op. Handhaven op dit project is namelijk lastig, boetes uitschrijven gebeurt niet.

'Als je het mij vraagt, kun je niet een paar borden neerzetten en dan zeggen: aju paraplu. Er moet op een of andere manier controle komen.





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Fietsers Maximumsnelheid Houten Proefstraat Verkeersveiligheid

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