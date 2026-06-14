Fietsers in Helmond vrezen voor hun veiligheid op de Wolfsputterbaan. Zondagochtend raasden auto's over de weg terwijl fietsers op een veilig moment wachtten om over te steken.

Fietsers in Helmond vrezen voor hun veiligheid op de Wolfsputterbaan . Zondagochtend raasden auto's over de weg terwijl fietsers op een veilig moment wachtten om over te steken.

Dit terwijl ze al jaren zeggen dat deze oversteek gevaarlijk is. Gisteren raakte een fietsster zwaargewond bij een aanrijding, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Veel fietsers vinden dat het ongeluk een bevestiging is van hun zorgen over de veiligheid van deze oversteek. Zij vinden dat het hier heel erg druk is en dat je vaak lang moet wachten voordat je veilig kunt oversteken.

'Je moet echt goed uitkijken', zegt Jolanda, die de oversteek regelmatig gebruikt. 'Het is gevaarlijk, omdat het hier heel erg druk is'. Ook Frits vindt de oversteek gevaarlijk en zegt dat hij vaak lang moet wachten voordat hij veilig kan oversteken.

'Je moet echt goed uitkijken', zegt hij. Hij is zelf al eens in een gevaarlijke situatie beland en vindt dat het hier vaak onoverzichtelijk is.

'Supergevaarlijk', zegt Corrie, die de oversteek ook regelmatig gebruikt. 'Het is hartstikke druk hier, met scholieren en fietsers'. Zij vindt de oversteek zo gevaarlijk dat ze die het liefst vermijdt.

'Door de week kom ik hier bijna nooit. Dan is het zó druk. Dan steek ik niet over'. Het ongeluk van gisteren verrast haar niet en vindt het logisch dat het mis is gegaan.

'Mensen proberen toch tussendoor te glippen, en dan gaat het fout'. De provincie wil de oversteek aanpakken, maar pas in 2029.

'Dat is laat. Veel te laat', zegt Frits. Zelf past hij goed op en wacht liever wat langer dan dat hij het risico loopt. Ook Leo vindt het moeilijk te begrijpen dat er mogelijk pas over enkele jaren iets verandert.

'Veiligheid staat bij mij voorop. Daar zouden ze toch eerder iets aan moeten doen'. Voor deze fietsers is duidelijk dat alleen ingrijpende oplossingen de oversteek echt veiliger kunnen maken. Zo worden een brug of viaduct genoemd, zodat fietsers en auto's elkaar niet meer kruisen.

Anderen denken aan een tunnel of een middenoversteek, zodat de weg in twee etappes kan worden overgestoken





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Wolfsputterbaan Fietsers Veiligheid Helmond Oversteek

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